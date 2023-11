Blitz al consiglio sul dissesto. Sfiorata la rissa

Sono volati gli stracci, e per un soffio non sono volati anche gli schiaffi, al consiglio comunale tenutosi nella serata di lunedì a San Pietro in Casale. Obiettivo del consiglio bollente era quello di votare il piano di riequilibrio presentato dall’amministrazione per risanare, nel tempo, il disavanzo di 3,6 milioni di euro. Ma andiamo con ordine per capire come, durante la serata, si è arrivati a questo scontro animato tra la maggioranza e alcuni cittadini, lavoratori e sindacalisti Sgb.

La seduta, preceduta da un flash mob organizzato contro la chiusura della biblioteca ragazzi e partecipata da oltre duecento persone, è stata interrotta, poco dopo la relazione del sindaco sulle varie azioni per rientrare finanziariamente, per oltre mezz’ora a seguito della protesta di lavoratori delle cooperative sociali impiegate al nido e presso la biblioteca, con un confronto molto acceso tra le parti che ha portato all’intervento della forza pubblica. Al centro della polemica di educatori e insegnanti il fatto che il piano prevederà aumenti delle tariffe di tutti i servizi comunali, chiusura della biblioteca dei bambini, la statalizzazione di due sezioni di Scuola dell’Infanzia comunali attualmente in appalto, la soppressione di una sezione di nido, portando la capienza di quest’ultimo servizio da 80 attuali a 64 posti.

"Questo taglio comporterà l’esubero di almeno 11-12 lavoratrici, che da settembre 2024, dopo anni di lavoro, dedizione e impegno non ritroveranno più il posto di lavoro", dicono da Sgb. La votazione finale, dopo oltre due ore di dibattito, è stata di 11 a favore e 5 contro (4 del centrodestra e uno della civica de L’Altra San Pietro). A spiegare i motivi del voto contrario sono stati i consiglieri di centrodestra e i civici del Gruppo ’San Pietro in testa’. Mattia Polazzi (Lega), Diego e Sara Mazzanti (FdI), insieme al civico Antonio Terracciano, hanno espresso forte dissenso verso il Piano, considerandolo "un piano lacrime e sangue per i cittadini". Nonostante i tentativi di intervenire tramite sei emendamenti, respinti dalla maggioranza, diverse riduzioni e chiusure di servizi sono state confermate.

"La chiusura della Biblioteca Ragazzi, l’aumento dell’Imu sui capannoni per agricoltori e allevatori, l’incremento dei costi per servizi cimiteriali, oltre alla chiusura di due sezioni di scuola materna e una di nido, insieme a un aumento della Tari, sono misure che hanno sollevato preoccupazione e disapprovazione – dichiarano –. Urge un commissario esterno per fermare questa situazione". Dello stesso avviso il consigliere metropolitano FdI Diego Baccilieri che si dice "preoccupato per il conto che famiglie e lavoratori dovranno pagare" e la civica di sinistra l’Altra San Pietro: "Da lunedì è iniziato un decennio in cui i cittadini, i commercianti le associazioni culturali e sportive dovranno fare i conti con un ridimensionamento che non meritano".

Zoe Pederzini