Blitz al maxi raduno di auto truccate, 14 multe

Maxi blitz di carabinieri e Polizia locale, nel parcheggio esterno del Centronova a Castenaso, nella serata di venerdì: nel mirino delle forze dell’ordine, che dalle 22.30 a tarda notte hanno sbarrato tutti gli accessi e le uscite dal parcheggio, il raduno di persone su macchine ‘truccate’. Un vero e proprio controllo che ha portato ad alcune sanzioni per non conformità dei veicoli. L’assembramento di auto e moto elaborate del venerdì sera nel parcheggio del Centronova era attenzionato da alcuni mesi da parte delle forze dell’ordine che hanno sempre tenuto monitorata la situazione. Nulla che fino ad oggi avesse causato problemi di ordine pubblico, ma non mancavano segnalazioni da parte dei cittadini della zona di motori roboanti, impianti stereo ad alto volume, piccole staccate di velocità e lunghe impennate delle moto sulla strada di accesso al comparto.

Per questo venerdì scorso è scattata un’operazione di controllo congiunto che dalle 22.30 alle 2 ha visto impegnate 30 unità tra carabinieri e Polizia locale dei Comandi di Castenaso, San Lazzaro, Bologna e Castel San Pietro oltre a quattro squadre in moto.

Controllati 160 veicoli e 215 persone compresi gli ‘spettatori’, spesso passeggeri dei mezzi. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno messo in atto una ‘chiuso’ l’area per impedire fughe improvvise e per far sì che tutti venissero controllati. Importante il supporto dei motociclisti, essenziali i verificatori che hanno permesso di elevare 14 contravvenzioni al codice della strada per non conformità dei veicoli.

Soddisfatto il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini che già da tempo riceveva lamentele per i rumori inoltrati da parte dei residenti del nuovo comparto di Villanova: "Abbiamo dato un segnale importante sulla necessità di ristabilire equilibrio e rispetto, continueremo a tenere sotto controllo l’area per prevenire ulteriori problemi e stroncare definitivamente l’abitudine di questi raduni non convenzionali ma organizzati con tanto di richiamo sui social. Ringrazio le forze dell’ordine che con grande sinergia hanno pianificato nei minimi dettagli questo intervento".

La notizia del maxi controllo, difficile da non notare visto lo spiegamento di pattuglie dei carabinieri e macchine dei vigili, ha destato soddisfazione anche tra i cittadini di Castenaso e, soprattutto, della zona residenziale limitrofa di Villanova che erano da mesi preoccupati per questi assembramenti di ‘velocità’.

