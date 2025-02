Blitz alla ex Stamoto. In otto nella caserma: denunciati e allontanati

Otto persone identificate e allontanate dalla Stamoto. Anche ieri mattina la polizia, assieme ai vigili del fuoco, è intervenuta in forze nell’area della ex caserma da tempo dismessa e in stato di abbandono, i cui edifici, negli anni, sono diventati rifugio di senzatetto, sbandati e spacciatori.

Gli agenti, che per districarsi nella vasta area si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi del Reparto volo, con l’elicottero che ha sorvolato per ore la zona Savena, hanno individuato gli otto occupanti, di origine nordafricana, che sono stati identificati e denunciati per occupazione di terreni ed edifici. Nel corso del blitz non è stata invece trovata della sostanza stupefacente, come invece era accaduto nel corso di analoghi servizi posti in essere dalla Questura nei mesi scorsi. L’ex Stamoto, infatti, è diventata nel tempo una base di spaccio praticamente impenetrabile, vista la facilità per i pusher, soprattutto con il buio, di dileguarsi e nascondersi tra macerie e vegetazione.

"Bene il blitz all’ex Stamoto – il commento di Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega –. Si tratta di un’area fortemente esposta al degrado per cui il Comune ha fatto tante promesse ma non ha ancora realizzato nulla. È ancora una base di spaccio e un punto di appoggio per la malavita. I cittadini da tempo soffrono questa situazione e la conseguente mancanza di sicurezza. L’operazione di sgombero è un segnale positivo: l’area va tenuta costantemente sotto controllo e le operazioni di riqualificazione devono accelerare quanto prima. Invito tutti le istituzioni, a partire dal Comune, a tenere alta l’attenzione".

Analoga la posizione del consigliere di Forza Italia Nicola Stanzani: "È arrivato il momento di un salto di qualità nel lento e incerto percorso di recupero e riqualificazione della ex caserma Stamoto – dice –. Ora i presupposti ci sono tutti: un protocollo di intesa tra Comune e Demanio, un impegno quitidiano imponente di tutte le forze di pubblica sicurezza a partire dalla Questura, un’attenzione mediatica anche a livello nazionale e un protagonismo inedito di residenti e commercianti riunitisi in Comitato in dialogo costante con le istituzioni. Si dia avvio al più presto ai primi usi, anche temporanei, di porzioni dell’area più facilmente gestibili da subito. Se il Comune farà la sua parte, avrà tutto il nostro supporto".

