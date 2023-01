Blitz alle Caserme rosse Pusher finisce in manette

Nuovo arresto per droga mercoledì sera al parco Caserme rosse, in Corticella. Era poco prima delle 23 infatti quando due agenti in borghese notavano un uomo, italiano, che entrava nel parco, si avvicinava a panchina con tre soggetti e, dopo avere confabulato con uno di loro alzatosi per andargli incontro, si scambiava con lui qualcosa di non meglio precisato. Così i poliziotti si qualificavano e gli intimavano di svuotare le tasche: l’uomo ha subito ammesso di avere acquistato della droga, nello specifico due involucri di cocaina per un totale di poco meno di tre grammi (sequestrati). È stato segnalato amministrativamente alla Prefettura come assuntore. Poi, i poliziotti si sono rivolti ai tre seduti alla panchina: uno si è dato immediatamente alla fuga e non è stato identificato, gli altri due sono stati bloccati con difficoltà dato che si sono difesi con calci e pugni; uno dei due, lo stesso che aveva ceduto la droga all’acquirente, ha dato un pugno in faccia a un agente, che ha ricevuto cinque giorni di prognosi. Questi è un marocchino di 29 anni; al momento dell’arrivo dei poliziotti, aveva lanciato via un sacchetto, risultato poi contenere 13 involucri di cocaina (circa 10 grammi totali di sostanza), 207 euro in contanti e un bilancino di precisione. Tutto sequestrato. L’uomo ha numerosi precedenti specifici e sette arresti per droga dal 2016, l’ultimo dei quali risalente allo scorso novembre; è pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio e ha condanne per detenzione di armi non dichiarate. È irregolare sul territorio. È stato arrestato per spaccio e per lesioni finalizzate alla resistenza. L’altro marocchino, 31enne, non aveva droga con sé: è stato denunciato per resistenza.