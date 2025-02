Blitz alle scuole Testoni. Vandali in azione tra corridoi e aule. Rotti anche i computer

Le immagini sono impietose. Finestre rotte, bagni sfondati, estintori svuotati nei corridoi: la prima campanella, ieri mattina, non è suonata alle scuole medie Testoni di via Di Vincenzo, dove domenica pomeriggio ignoti si sono introdotti e hanno distrutto tutto, persino i computer. Nulla, da una prima verifica, è infatti stato rubato: un atto vandalico fine a se stesso, su cui adesso sta indagando la polizia, a cui la preside, ieri mattina, ha presentato denuncia. Le ipotesi sono tutte al vaglio, ma viste le modalità d’azione non è escluso che il blitz possa essere opera di ragazzini. Nel plesso, che su ordinanza del sindaco Matteo Lepore resterà chiuso anche oggi per gli interventi di ripristino dei locali, è arrivato per un sopralluogo l’assessore alla Scuola Daniele Ara.

I danni, come spiegano dal Comune, sono tali da richiedere "un intervento importante": finestre e finestroni rotti, bagni danneggiati, estintori aperti nei corridoi, computer e lavagne vandalizzati, vetri ovunque. "Dalle 8 di questa mattina (ieri, ndr) ci siamo attivati per collaborare al ripristino della scuola che speriamo di poter riaprire già domani – ha spiegato Ara –. L’Ufficio Scuola del Quartiere e il personale dei Lavori Pubblici è sul posto. Occorre reagire immediatamente a questo grave atto individuando i responsabili e ripristinando le attrezzature danneggiate. Siamo sicuri che le forze dell’ordine effettueranno le indagini necessarie".

Il Comune ha avviato subito gli interventi di ripristino delle aree vandalizzate e la sanificazione dei locali per consentire la riapertura nel minor tempo possibile. Ossia, nelle previsioni migliori, domani mattina. Sull’episodio è intervenuta anche la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni: "Come Quartiere continueremo a collaborare con la scuola e, come amministrazione, ci impegniamo a potenziare ulteriormente il servizio educativo e la rete dei servizi, lavorando sempre di concerto con i servizi sociali e le forze dell’ordine. Di fronte a atti come questo, l’intervento delle forze dell’ordine è fondamentale e auspico che riescano a risalire ai responsabili". "Quanto accaduto ci lascia sgomenti – dicono dal gruppo di Fratelli d’Italia in Comune –. Venerdì chiederemo alla Giunta se e quali sistemi di allarme o videosorveglianza esterna esistono a tutela delle scuole in città, la cui manutenzione e gestione spettano al Comune".

