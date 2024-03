Blitz anti droga in zona universitaria. Sgominata la rete: oltre 30 arresti

In una mattina, la gerarchia dello spaccio del centro bolognese è crollata come un castello di carte. La Squadra mobile, al termine di un’indagine partita nell’agosto del 2021, non solo ha sradicato il sodalizio criminale che teneva in scacco la zona universitaria, ma è riuscita anche a individuare ulteriori gruppi di spaccio, in particolare di cocaina ed eroina, gravitanti nella zona ovest della città. Cinquantuno gli indagati, quarantaquattro le misure cautelari disposte dal gip Nadia Buttelli, di cui 28 in carcere e cinque ai domiciliari.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda con il procuratore Giuseppe Amato e il sostituto Roberto Ceroni, è partita da un pestaggio. Era il 27 agosto del 2021 e sei degli odierni indagati, tutti tunisini, armati di mazze e bottiglie avevano creato il panico in via delle Moline, inseguendo un loro connazionale. Reo, si scoprirà poi, di non volersi prestare a fare da pusher per il sodalizio.

Da quell’episodio, la Squadra mobile aveva avviato le indagini a partire dai sei aggressori, immortalati in azione dagli impianti di videosorveglianza della strada e subito riconosciuti dai poliziotti perché volti più che noti dello spaccio in centro. Attraverso attività tecniche e di osservazione, era quindi emersa la struttura gerarchicamente organizzata del gruppo, con alla testa i tre tunisini Walid Ben Faleh, Sabri Houachri e Omar Amri. Sarebbero stati loro, per gli inquirenti, a gestire i rapporti con i fornitori e a smistare le consegne da fare ai clienti, occupandosi anche degli ‘stipendi’ dei sodali, che arrivavano a percepire, mensilmente, anche 2.500 euro. E, in caso di arresto, si vedevano pagate le spese legali.

Non solo. Per evitare di finire in manette, il gruppo (dodici gli indagati che rispondono di associazione a delinquere) era solito diversificare le zone di spaccio. Il centro storico era praticamente tutto coperto, con cessioni che sono state accertate non solo in via Zamboni e via Petroni, ma anche, per citarne solo alcune, piazza Aldrovandi, via Oberdan, piazza della Mercanzia, via Marconi, via Capo di Lucca, piazza VIII Agosto e via Mascarella. E si riusciva a spacciare, in due settimane, anche 5mila dosi di stupefacente. Eroina e cocaina venivano custodite in diverse ‘basi’, principalmente abitazioni in uso agli indagati, tra via Ristori, via Cavallotti, via Calari, via Montebello, via Mazzini e via Achillini. Tra i destinatari di misura in carcere, anche due italiani, che si occupavano dello spostamento della droga e della preparazione delle dosi.

Ma un accertamento porta all’altro e così, intercettando i movimenti della banda del centro, la polizia è arrivata a individuare alcuni dei fornitori – cittadini pakistani e nigeriani per l’eroina, italiani e albanesi per la coca –, che avevano a loro volta altri canali di smercio e rifornimento in città.

In questo secondo filone d’inchiesta, un peso particolare, per la polizia, è ricoperto da Anis Haddar, anche lui tunisino, e da Benedetto Saputo e Yaroslav Varone. Il primo sarebbe riuscito a imbastire una "fiorente e frenetica attivita di spaccio" con base tra via dello Scalo, via Casarini, via Pier de Crescenzi e via Saffi. In centro, Haddar si sarebbe appoggiato pure a un negozio di alimentari di via Mascarella, che era stato anche chiuso nel corso delle indagini. Saputo e Varone, invece, attraverso contatti con fornitori albanesi avevano preso possesso delle piazze in zona Barca e a Santa Viola. E avevano anche tentato il ’salto di qualità’, da grossisti a trafficanti. Facendosi arrivare dalla Spagna un carico da 20 chili di hashish, diviso in panetti da quattro chili nascosti all’interno di forni a microonde.