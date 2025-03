Blitz contro Azione Universitaria. Militanti insultate al banchetto: "Noi, aggredite dai collettivi"

Due militanti di Azione Universitaria sono state aggredite ieri mattina nelle aule di Giurisprudenza di via Belmeloro. Le due ragazze, che avevano allestito un banchetto in vista delle elezioni del consiglio studentesco, stando a quanto raccontato, sono state avvicinate da uno studente appartenente a un collettivo, con cui già la scorsa settimana avevano avuto dei dissidi, assieme ad altre due persone, che le ha insultate. Tra le altre frasi, avrebbe detto: "Dovete stare a piazzale Loreto a testa in giù". I volantini sono stati buttati a terra ed è stata anche rubata la bandiera (da altri due ragazzi). Non ci sarebbe stata violenza fisica. La studentesse vittime dell’intimidazione hanno denunciato i fatti a carabinieri e Digos.

"Esprimo massima solidarietà alle ragazze di Azione Universitaria aggredite – ha detto Stefano Cavedagna, eurodeputato FdI –. I violenti sono tutti soggetti della sinistra, vicini a Cambiare Rotta e al Cua, già ampiamente noti, alla faccia della democrazia e del rispetto delle donne. È inaccettabile il clima in città, dove alcuni soggetti violenti si sentono evidentemente ‘protetti’ da qualcuno. Ci aspettiamo una ferma condanna da parte del sindaco e tutte le istituzioni cittadine". E ricorda "che Cambiare Rotta sta occupando abusivamente un’aula nel plesso Belmeloro 8/2, che deve essere sgomberata quanto prima. Per fortuna ci sono delle telecamere e questi ‘finti studenti’ potranno essere identificati".

"Ennesima aggressione per mano dei soliti violenti che, non solo a Bologna, sono sempre più protagonisti di questi episodi – dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera –, è grave che l’Università, che dovrebbe essere il luogo in cui si educa alla tolleranza, al rispetto e alla tutela dei diritti, diventi teatro di tali violenze. Mi auguro che tutti condannino questi eccessi".