Blitz contro i neonazi. Pianificavano attentati. Bologna, dodici arresti

Volevano dare vita a un "grande Stato etico e autoritario" basato sulla razza. E per farlo si stavano addestrando, pronti a mettere in atto il loro "colpo di Stato", partendo dall’omicidio della premier Giorgia Meloni. Ma le deliranti e ambiziose mire del gruppo suprematista, antisemita, negazionista della Shoah e neonazista Werwolf Division/Divisione nuova alba si sono infrante ieri all’alba, quando la Digos di Bologna ha eseguito dodici misure cautelari, portando dietro le sbarre i vertici dell’associazione a delinquere nata all’ombra delle Due Torri.

L’inchiesta si è sviluppata sulle risultanze di un’indagine della Digos di Napoli sull’organizzazione di ispirazione neonazista Ordine di Hagal. Proprio analizzando i contatti intrattenuti tra gli amministratori del gruppo Telegram di riferimento del sodalizio, disarticolato nel 2022, è emerso il ‘canale bolognese’, Werwolf Division, appunto, composto da 81 utenti, e amministrato dal trentasettenne bolognese Andrea Ziosi. Il nome del gruppo, ‘omaggio’ alle squadre di guerriglia naziste comandate dall’Ss Heinrich Himmler, è già esplicativo delle intenzioni del sodalizio, sradicato ieri e che vedeva ai vertici, stando a quanto ricostruito dalla Digos, assieme a Ziosi, i fratelli Daniele e Federico Trevisani, di San Benedetto Val di Sambro, Salvatore Nicotra, di Granarolo, e anche il tenore Giuseppe ‘Joe’ Fallisi, un passato anarchico, noto per aver realizzato la versione ‘lunga’ de ‘La ballata del Pinelli’.

Tutti finiti in carcere, assieme ad altre sette persone, indagati a vario titolo per associazione a delinquere con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. In totale sono 35 gli indagati (tra cui due minorenni). Ieri sono state eseguite 25 perquisizioni in diverse città, a seguito delle quali sono stati sequestrati armi bianche, tra cui katane, armi da sparo e anche cimeli nazisti e fascisti.

Il gruppo, strutturato in maniera verticistica, vedeva alla testa il ‘comandante’ Daniele Trevisani, l’‘editore’ Ziosi e l’‘istruttore’ Nicotra. Una "cellula organizzata" secondo gli inquirenti, che si stava addestrando a fare il salto dalla rete alla realtà. Dal lavoro di accertamento della Digos bolognese è emerso come Zoisi fosse in possesso di una pistola, con la quale si sarebbe andato a esercitare, assieme ai sodali, in un poligono clandestino nella zona ovest di Bologna. E che lo stesso fosse in contatto con un palestinese, "capace di realizzare un piccolo ordigno artigianale". Un gruppo pronto ad autofinanziarsi con azioni criminali: pensavano di "assaltare i treni merci", per acquistare le armi, cercate anche sul canale telegram ‘Italia Armi’.

Si ispiravano ai Nar come Giusva Fioravanti, di cui ammiravano l’azione, perché "in non più di 20" avevano "quasi rovesciato il governo". Lo stesso obiettivo che perseguivano i Werwolf, il cui odio massimo era rivolto verso la premier Giorgia Meloni, definita "concubina di Sion", "traditrice" e "fascista che perseguita i fascisti". Per questo, pianificavano l’attentato: undici persone, a detta del promotore Nicotra, sarebbero bastate. Tra cui un cecchino, dal Colonna Palace Hotel di Roma, davanti al Parlamento. "Da lì – diceva ai sodali – gli puoi sparare un colpo dall’alto".