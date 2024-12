Blitz dei ladri nella notte all’Md. Niente soldi, in fuga a mani vuote

Hanno praticato un grosso foro, utilizzando probabilmente una mazza, nella vetrina del supermercato. Una volta dentro, però, non sono riusciti a portare via nulla. A finire nel mirino dei ‘soliti ignoti’ il market Md di via San Vitale Ovest a Medicina, dove la notte tra sabato e domenica è avvenuto il tentativo di furto. L’effrazione è avvenuta intorno alle 3,20: i malviventi, dopo aver sfondato con il maglio la vetrata, sono entrati all’interno dell’attività, ferendosi tra l’altro con i frammenti di vetro e lasciando diverse tracce di sangue sulla scena, in particolare sugli elettrodomestici che si trovavano proprio di fronte alla vetrina, in prossimità del buco.

Una volta dentro, i ladri si sono diretti verso le casse, dove speravano di trovare dei contanti: senza riuscire a trovare nulla, se ne sono andati a mani vuote, passando dalla stessa strada da cui erano entrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il personale della vigilanza privata Coopservice. I militari dell’Arma stanno adesso lavorando per individuare i ‘predoni’. Non solo attraverso l’analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti nel locale e nella zona, ma anche delle tracce biologiche repertate all’interno del supermercato, che dovranno essere adesso esaminate.

n. t.