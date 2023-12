Blitz dei Nas e della Finanza. Sequestrati panettoni e luci

Carabinieri dei Nas e Guardia di finanza al lavoro per garantire un Natale sicuro ai consumatori. In due distinti blitz, infatti, sono stati scovati e sequestrati alimenti insicuri e luminarie non a norma.

Partiamo dai Nas. A livello nazionale, i controlli hanno fatto emergere frutta secca contaminata da micotossine, dolci mal conservati o invasi da insetti, panettoni e altri a prodotti natalizi tipici, venduti come artigianali e invece di fattura industriale. Il blitz dei carabinieri, di concerto con il ministero della Salute, ha portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari in tutta Italia. A Bologna sono state sequestrate 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine e sottratti al consumo oltre 500 tra panettoni, pandori e altri a dolci natalizi tipici anche regionali, in parte di produzione industriale, ma commercializzati come artigianali, in parte con ingredienti diversi per qualità ed origine rispetto a quanto dichiarato in etichetta. La frode a tavola, commenta la Coldiretti, è un crimine che "mette a rischio la salute dei consumatori e fa concorrenza sleale agli imprenditori corretti".

Per quanto riguarda le luminarie, invece, sempre a Bologna sono stati trovati e sequestrati, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, oltre 9mila addobbi di Natale non sicuri, nonché catene di luci non idonee. L’attività info-investigativa dei finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano ha portato all’individuazione del negozio in zona Corticella - di proprietà di un cittadino di nazionalità cinese - che vendeva i prodotti privi dei requisiti di Legge.

L’operazione svolta ha permesso di sottoporre a sequestro oltre sei chilometri di catene luminarie, sprovviste di marchio ’Ce’ e relativi certificati di conformità, nonché circa 9.000 decorazioni adesive per addobbi natalizi privi dei contenuti minimi e delle informazioni richieste dal codice del consumo. L’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per la comminazione delle relative sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 25.823,00 euro.