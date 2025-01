Blitz della ’banda dei garage’. Rubate otto mountain bike

L’anno nuovo comincia all’insegna dei garage svuotati dai ladri e di un blitz all’isola ecologica di Hera in zona Valle di Malta di matrice probabilmente vandalica. Il risveglio è stato amaro soprattutto per alcuni residenti di via Pulicari. La notte tra il 2 e il 3 gennaio, infatti, la ‘banda dei garage’, non nuova a sortite notturne in città, ha colpito nuovamente, portandosi via questa volta un bottino tutt’altro che irrisorio. In particolare in uno dei garage ‘visitati’, infatti, i balordi hanno fatto razzia di bici portandone via ben otto, e saccheggiando infine anche gli strumenti di lavoro di un artigiano castellano. Possibile si tratti, almeno in questo caso, di un furto non casuale, ma frutto di chi ha l’occhio lungo per le due ruote e sapeva che in quel garage si sarebbe trovato al cospetto di un bel bottino. Le bici rubate, infatti, sono tutte mountain bike di valore.

Al valore di diverse migliaia di euro delle bici, poi, si aggiunge quello degli strumenti di lavoro, anche questi ultimi tra le prede più gettonate da queste bande specializzate in raid notturni nei garage. La stessa notte, quella tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, poi, si è registrato un altro episodio avvenuto in città. Questa volta la zona interessata è stata quella artigianale Valle di Malta, e a finire nel mirino è stata l’isola ecologica di Hera. Dopo aver tagliato la rete esterna, ignoti si sono introdotti nell’isola ecologica che ospita cassoni e un prefabbricato con gli uffici. L’episodio sembra ascrivibile a un atto vandalico, anche se all’indomani del blitz sono stati trovati anche cassoni aperti che non permettono di escludere l’ipotesi di un tentativo di furto, magari a caccia di rame, come già avvenuto in altre isole ecologiche del circondario negli ultimi anni.

Claudio Bolognesi