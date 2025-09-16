Blitz della polizia locale. Denunciati baby pusher: "Avevano droga e coltelli"

Giornate intense per la polizia locale di Casalecchio: controlli intensificati alla Meridiana e controlli alla circolazione stradale hanno portato a svariate denunce. Due minori con droga e un coltello, e un automobilista con sei volte il tasso alcolemico consentito.

Nella giornata di venerdì, il personale del comando di polizia locale Reno Lavino è stato impegnato in un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Meridiana. Nel corso dell’intervento, due giovani sono stati denunciati a piede libero poiché trovati in concorso tra loro a detenere ai fini di spaccio circa 50 grammi di hashish e un coltello. Inoltre, uno dei due, alla guida di un motociclo, è stato denunciato anche per guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’operazione rientra nell’ambito del potenziamento dei controlli nelle aree sensibili del territorio, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e il contrasto alle attività illecite.

In merito al controllo stradale, invece, gli agenti hanno denunciato un motociclista per guida in stato d’ebrezza. Nel pomeriggio di ieri, durante i controlli di polizia stradale, le pattuglie della Locale sono intervenute su un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclo. Dagli accertamenti è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico pari a sei volte il limite consentito. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Ma l’impegno della Locale degli ultimi giorni non si è fermato qui. Dopo alcuni giorni dal furto di un motociclo, grazie agli appostamenti degli agenti e al supporto della rete di videosorveglianza per il controllo dei transiti, la Locale casalecchiese è riuscita a intercettare il mezzo rubato. Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine che si è concluso col fermo del conducente, un minorenne, denunciato alle autorità competenti. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.

Visti i tanti interventi della polizia locale, a fare un plauso al comando è stato Paolo Nanni, vice sindaco con delega alla Sicurezza: "Ci tengo ad esprimere la mia gratitudine a tutti i ragazzi e le ragazze della nostra polizia locale. Dimostrano quotidianamente un grande attaccamento alla divisa che indossano, al territorio comunale su cui operano, alla comunità e al bene e alla sicurezza di ogni singolo cittadino. Continuiamo, dunque, su questa strada, con l’impegno di tutti per far rete per la sicurezza del nostro Comune".

Zoe Pederzini