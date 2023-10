Blitz dell’Arma nella comunità: coltelli nelle stanze dei minorenni

Li vedevano girare per la Bolognina, in monopattino. Armati di lame e spesso con al seguito stupefacenti. Sono stati i residenti a segnalare ai carabinieri della stazione Navile la condotta posta in essere da due ragazzini, un albanese e un tunisino, ospiti di una comunità per minori non accompagnati di via Matteotti. Che, nel tempo libero, avrebbero passato le loro giornate in strada, in attività sicuramente poco edificanti. E i militari dell’Arma hanno così deciso, di iniziativa, di effettuare un controllo nella struttura, per verificare se le ‘voci’ raccolte avessero un fondo di verità.

Il controllo, come si dice, ha dato esito positivo. Infatti, quando i carabinieri hanno ispezionato le stanze dei due ragazzi, di 16 e 17 anni, all’interno degli armadietti in uso ai due ragazzi hanno trovato armi e oggetti atti ad offendere. In particolare, in uno sono stati rinvenuti un cacciavite e un coltello a serramanico; nell’altro due martelli e un cacciavite. Quando i carabinieri hanno chiesto ai ragazzini perché custodissero quegli oggetti e a che cosa servissero loro, i due non hanno fornito alcuna giustificazione in merito. Dalle stanze dei ragazzi, l’ispezione si è poi spostata nel locale cantine in uso alla comunità, dove è stato trovato un monopattino elettrico, di dubbia provenienza, e una batteria per e-Bike.

Adesso sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai legittimi proprietari della merce, che si presume sia rubata. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno sequestrato le armi e la presunta refurtiva. La situazione è stata segnalata alla Procura per i minori e i due ragazzini sono stati denunciati per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. L’iniziativa dei carabinieri si inserisce nell’ambito delle attività di controllo nel quartiere, dove i cittadini continuano a segnalare la presenza di sacche di degrado e spaccio, in particolare nella zona di via Albani. La presenza di sbandati e tossicodipendenti, alimentata dal ricambio quotidiano di spacciatori - anche giovanissimi - attivi nella zona, si porta dietro tutta una serie di reati, dagli scippi ai furti su auto. Una quotidianità che i cittadini, ogni giorno di più, faticano ad accettare.

n. t.