Blitz di Lepore nel quartiere. Focus su degrado e droga

Il sindaco Matteo Lepore è andato a parlare con i cittadini della Bolognina. Non è la prima volta, ma in questi giorni travagliati la sua visita assume un peso diverso. Accompagnato dall’assessora alla sicurezza Matilde Madrid e dalla presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, il primo cittadino si è fermato, tra gli altri, con gli operatori del mercato Albani, che hanno raccontato quanto vedono e subiscono ogni giorno: dal degrado allo spaccio, dalla criminalità alla sensazione di insicurezza costante, hanno messo in fila, punto per punto, quanto accade in quella zona da tempo. Una situazione che è notevolmente peggiorata negli anni.

Sempre ieri mattina, tanto per restare in tema, due gli episodi accaduti sotto gli occhi dei commercianti di via Albani: attorno alle 10.30, c’è stato uno scippo in via Sirani e un uomo si è messo a urlare ’Al ladro, al ladro’ mettendosi poi a correre per raggiungere chi l’aveva derubato. E poi, verso mezzogiorno, "due ragazzi hanno lanciato un coltello da cucina sotto un furgoncino, proprio qui davanti alla mia attività – racconta Paola Padretti, la parrucchiera –, ed è passata la polizia. Ma qui è così tutti i giorni. Tutti i giorni succede qualcosa". Uno scenario ben noto a chi vive e lavora in quel quartiere, con fatti che ormai finiscono spesso al centro delle cronache: "Da parte mia – prosegue Pedretti – ho sottolineato che è inutile chiedere più forze dell’ordine se poi queste non hanno un vero potere di intervenire, se viene tolta loro ogni possibilità di agire". Intanto pare che, negli ultimi giorni, spacciatori e vedette si siano spostati: se ne vedono infatti molti di meno nei punti ’caldi del quartiere’ di solito assediati dai pusher. Questo forse anche a causa dell’elevata attenzione sul quartiere. La mattinata di ieri "è stata molto utile – sottolinea Federica Mazzoni, presidente Quartiere Navile –, perché il contatto con le persone, i residenti e i commercianti, è il polso che guida la nostra azione amministrativa e l’abbiamo voluto rifare ora perché la situazione è molto critica. E il segnale di come Comune e Quartiere vogliono restare accanto alle persone lo vogliamo dare anche in modo tangibile".

Il giro per le strade della Bolognina "era per dare vicinanza, solidarietà e per raccogliere ancora una volta segnalazioni su problemi che conosciamo bene – prosegue Mazzoni –, tutti i cittadini si dicono preoccupati perché c’è stato un salto di qualità nella criminalità nella zona. Questo per noi è inaccettabile, perché i cittadini non posso avere paura di vivere le strade della città. E non capiscono perché le forze dell’ordine non vengono messe nelle condizioni di estirpare i criminali dalla Bolognina".

Chiara Gabrielli