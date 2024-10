Blitz di Plat al Santo Stefano: "Servono case"

Blitz estemporaneo del collettivo Plat, ieri pomeriggio, alla sede del Quartiere Santo Stefano, dove gli attivisti hanno piantato, simbolicamente, delle tende davanti ai servizi sociali, per chiedere una casa per una famiglia che da un mese dorme in auto. Dopo un paio d’ore, gli attivisti se ne sono andati. Il presidio ha provocato un po’ di agitazione al Baraccano. "Occupare o mettere in difficoltà sedi istituzionali o case private significa mettersi fuori legge. La sinistra di Ilaria Salis vorrebbe arrivare a legalizzare le occupazioni: speriamo che sindaco e giunta non facciano i Ponzio Pilato della situazione", commentano Andrea Ventura e Angelo Scavone di Forza Italia.