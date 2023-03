Blitz di via Zamboni, le testimonianze "Presi alle spalle con calci e pugni"

di Chiara Caravelli

"Dovete andare via da Bologna", "fascisti di m. qui non potete stare". Poi calci, pugni e spintoni. Il ricordo del pestaggio di via Zamboni, avvenuto la sera del 19 maggio scorso ai danni di dodici studenti di Azione Universitaria (nove ragazzi e tre ragazze), è vivo nei pensieri di chi lo ha vissuto.

"Eravamo al seggio per le elezioni universitarie – la testimonianza di A., tra i membri del movimento studentesco che sono stati colpiti – e stavamo seguendo lo spoglio dei voti, il tutto in un ambiente molto sereno. Usciti dalla facoltà, ci siamo trovati una ventina di persone appartenenti a collettivi e centri sociali bolognesi che, nel giro di pochi secondi, ci hanno aggredito prima verbalmente, poi con calci e pugni".

Gli otto indagati (nei giorni scorsi è stato notificato ai presunti responsabili l’avviso di conclusione indagini a firma del pm Stefano Dambruoso, ndr) devono rispondere di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

"Io sono finito a terra – continua A. – poi più persone hanno iniziato a prendermi a calci. È stato del tutto inaspettato, anche perché la serata stava procedendo in un clima molto sereno. Ma il problema è un altro. Per queste persone è ancora inconcepibile che dei ragazzi di destra facciano attività all’università, nelle scuole e sul territorio".

Un’aggressione violenta che è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nel filmato si vedono chiaramente i ragazzi di Azione Universitaria uscire con aste e bandiere per festeggiare il buon risultato alle elezioni per il consiglio studentesco e, all’improvviso, venire assaliti alle spalle da alcuni giovani. "Io ero uno dei primi – ricorda Leonardo – del gruppo. Un ragazzo mi è venuto incontro chiedendomi con insistenza chi fossimo. Noi abbiamo proseguito, senza cedere alla provocazione, ma dopo qualche passo siamo stati aggrediti alle spalle. Io porto gli occhiali e al primo pugno ricevuto mi sono volati via. Non vedevo più niente e avevo paura perché una ragazza del gruppo mi ha seguito per insultarmi e picchiarmi. Ho cercato di tenerla distante e, alla fine, sono riuscito a scappare".

Un clima di alta tensione che, a quasi un anno di distanza, non accenna a placarsi. "La paura – spiega A. – c’è sempre. Quando ci sono dei volantinaggi o dei banchetti, gli insulti sono all’ordine del giorno. È una cosa abbastanza comune".

Versione confermata anche da Leonardo: "L’atmosfera, ancora oggi, non è delle migliori. Ma questo non ci fermerà, non abbiamo intenzione di cedere alle provocazioni. Però mi metto anche nei panni di un nuovo nostro ragazzo militante che entra nel gruppo: mi dispiace perché tutti dovremmo essere liberi di portare avanti le nostre idee e manifestare liberamente il nostro pensiero senza avere paura di essere aggrediti. E su questo non devono essere distinzioni politiche".