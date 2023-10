Blitz dopo la gara, Skid al contrattacco

"Nessun nostro componente ha eluso o forzato il sistema d’ordine pubblico organizzata la scorsa domenica al PalaRuggi". A sottolinearlo è Skid, il gruppo di tifosi che sostiene i New Flying Balls. La partita finita sotto la lente è quella che si è giocata domenica a Imola contro la Virtus, vinta nettamente dai padroni di casa. Un fatto collegato, secondo fonti investigative, a passate scintille con la tifoseria dell’Andrea Costa.

"Al momento di tornare in marcia verso Ozzano – è la versione del gruppo Skid – da alcune vie adiacenti al parcheggio, un gruppo di violenti ha dato il via al lancio di oggetti di varia natura, tra cui alcune bottiglie.

Tutto quanto scaturito in seguito, per il quale rimettiamo il verdetto alle autorità competenti, non sarebbe accaduto se non ci fosse stato un vero e proprio agguato a tifosi sulla via del ritorno. Siamo pronti a rivalerci su chi ha pensato di ridurre un contatto all’esterno del “PalaRuggi” come una mera resa dei conti organizzata in maniera premeditata".