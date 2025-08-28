Blitz fra gli stand. Rubato l’incasso della Festa Pd

Rubato l’incasso di una serata alla Festa de L’Unità di Borgata Città, a Le Budrie di Persiceto. Il fattaccio è accaduto venerdì scorso intorno alle 22, ma la notizia si è appresa solo ieri poiché gli organizzatori avevano preferito tenerla riservata. E non è la prima volta che succede, perché la stessa cosa accadde nel 2021. Venendo all’ultimo episodio, si parla di circa 8.000 euro che un giovane ladro è riuscito a portare via agli organizzatori della kermesse, i quali non hanno potuto far nulla se non guardarlo scappare.

"Come sempre – racconta Tommaso Cotti, ex vicesindaco di San Giovanni e responsabile delle feste del Pd di Persiceto – stavamo mettendo via i soldi dell’incasso e li abbiamo riposti in una borsa, sopra una scrivania vicino a una cassa, nell’angolo adibito a ufficio. Eravamo lì intorno e stavamo mettendo a posto delle cose quando un giovane, col viso nascosto da un cappello, è piombato in questo spazio, ha afferrato la borsa ed è scappato via. Abbiamo cercato di inseguirlo, ma il ladro è stato molto veloce e ha raggiunto il complice che lo stava aspettando a bordo di un’automobile. Il delinquente è salito sull’auto e i due si sono dati alla fuga". Secondo quanto si è potuto apprendere la macchina dei due malviventi sarebbe una Volkswagen bianca e aveva la targa posteriore coperta, come hanno potuto peraltro constatare delle persone presenti in quel momento nel parcheggio.

"Abbiamo chiamato i carabinieri informandoli di quanto era successo – continua Cotti – e sono arrivati subito con una gazzella. I carabinieri hanno anche fatto una perlustrazione. E credo che possano essere d’aiuto alle indagini delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere del territorio, visto che ce ne sono anche a Le Budrie. Speriamo che i malviventi siano assicurati alla giustizia". La Festa de L’Unità di Borgata città si è tenuta dal 14 al 26 agosto e ha visto anche momenti di incontro. "A Borgata città – continua Cotti – non si viene solamente per mangiare e bere ma la festa è anche un’occasione per parlare di politica e confrontarsi sul futuro del nostro territorio. Rimane però il dispiacere per quanto successo perché vanifica in parte il lavoro dei tanti volontari che ci mettono impegno e fatica. Nel 2021 subimmo un altro furto. Ci furono sottratti, in una diversa circostanza, circa 5.000 euro". E Cotti aggiunge: "Non abbiamo dato risalto a questo furto perché non vogliamo creare ulteriore allarmismo nel nostro territorio, visto che il senso di insicurezza che vivono le famiglie e le imprese di San Giovanni è già molto sentito".

