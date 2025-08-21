Blitz in Comune degli ambientalisti

Si sono presentati ieri mattina in Comune e sono entrati con striscioni e cartelli, gli attivisti delle varie realtà dell’ecologismo bolognese che in questi giorni si sono mobilitati contro l’abbattimento di un pino marittimo in via Don Minzoni. Alle 7 erano a presidiare l’albero, poi, attorno alle 10, si sono spostati a Palazzo D’Accursio. "Non si abbattono alberi sani" e "Basta scempio", recitavano gli striscioni. Qualcuno ha esibito la foto di un altro albero abbattuto nel parco di Villa Mazzacorati. Da tempo gli ambientalisti contestano l’operato della giunta Lepore e gli stessi Verdi lamentano di essere stati emarginati dal sindaco.