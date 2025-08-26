Blitz nei cantieri del tram. Scritte pro Palestina

"Free Gaza, Alstom complice genocida". Questo il messaggio, scritto a caratteri cubitali, affidato alle protezioni del cantiere del tram, in via di Corticella. Attorno agli scavi per la linea Verde del tram, infatti, sono comparsi, segnati con delle bombolette rosse e gialle sul cemento dell’area delimitata dai lavori, dei graffiti a sostegno del popolo palestinese, seguiti da imbrattamenti contro la multinazionale Alstom, azienda che fa parte della cordata di imprese a cui sono stati affidati i lavori di realizzazione della tranvia. Un’accusa che non è una novità: infatti, la multinazionale da tempo è nel mirino delle organizzazioni che promuovo il boicottaggio nei confronti di Israele per le attività economiche sviluppate nel Paese del Medio Oriente.

Il messaggio è scritto a caratteri cubitali nel tratto di cantiere compreso tra le vie Barbieri e Calvart. Ma non si tratta di certo delle uniche scritte apparse in città in questi giorni: un graffito simile, infatti, era stato impresso, sempre negli ambiti della stessa area di lavoro nel quartiere Navile, qualche settimana fa. Testo, però, che era stato poi prontamente rimosso. Sotto il graffito in giallo, in più, si vede un altro messaggio scritto in nero parzialmente cancellato. La nuova scritta, scoperta ieri mattina, ricalca così il messaggio lasciato sempre sul cemento delle protezioni del tram. Ma non è tutto, perché frasi simili, in precedenza, erano apparse anche in zona stadio.

Al momento, nessuna organizzazione o movimento ha rivendicato le scritte che condannano l’azienda e sostengono la Palestina e il suo popolo. I graffiti, che potrebbero finire ora sotto la lente della Digos, continuano a tenere accesi i riflettori sulla guerra in Medio Oriente. Sotto le Due Torri, il dibattito è sempre stato vivo, soprattutto negli ambienti universitari, e sostenuto in particolar modo da attivisti e attiviste di Giovani Palestinesi Bologna. L’attacco delle scritte in via di Corticella punta il dito contro Alstom: l’azienda, molto presente in Italia ma anche nel resto del mondo, in quanto una delle più grosse imprese nel settore della costruzione dei trasporti ferroviari, ha recentemente firmato nuovi contratti con Israele, ad esempio per una ferrovia tra Haifa e Nazareth, suscitando critiche da parte di organizzazioni che promuovono il boicottaggio.