Blitz nella cantina di via Ortolani. L’aveva occupata un pusher

Quelle cantine di via Ortolani erano troppo ‘trafficate’. Per questo un residente, venerdì sera, ha deciso di chiamare la polizia, riuscendo così a far arrestare un ventitreenne marocchino per spaccio. Nei locali gli agenti delle Volanti hanno sorpreso il giovane straniero, irregolare sul territorio, che aveva con sé 12 grammi di cocaina, suddivisa in 13 dosi nascoste in una confezione di caramelle, e di 3 grammi di hashish, in un pacchetto di sigarette, oltre a 1.100 euro e un cutter. L’uomo aveva già precedenti specifici e per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione: è stato arrestato per spaccio e denunciato per invasione di edifici e per il possesso del cutter. Sempre venerdì gli agenti hanno denunciato un ventenne marocchino, trovato in sella a uno scooter rubato in via Barbieri, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, notata la Volante, ha tentato la fuga con una serie di manovre pericolose: raggiunto e fermato, è stato denunciato. Stessa sorte per un tunisino di 22 anni irregolare, fermato dagli agenti del commissariato Bolognina Pontevecchio in via Algardi con un pc portatile e uno smartphone rubato. Anche il tunisino ha provato a scappare: bloccato, dopo la denuncia è stato lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per valutarne l’espulsione.