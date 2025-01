Blitz notturno al gattile, rubati soldi e farmaci

Hanno tagliato la recinzione, per poi entrare nel gattile e fare razzia. Brutto risveglio, ieri mattina, per i volontari dell’oasi felina Fratelli Zampa di via dello Sport a Ozzano. Nella notte tra venerdì e sabato alcune persone senza scrupoli, almeno tre, hanno messo sottosopra la struttura: dalla rete di recinzione tagliata con alcune cesoie hanno fatto accesso nell’oasi. Qui indisturbati hanno rubato medicinali veterinari, per lo più antiparassitari, per circa trecento euro, il ricavato delle raccolte fondi che era in una cassetta, scatolette di cibo per gatti e le cialde di caffè delle volontarie della struttura.

Fratelli Zampa ospita un centinaio di gatti, tutti con microchip, che vengono curati e seguiti dalle componenti dell’associazione, che quotidianamente fanno il loro lavoro. Al momento, stando a quanto riferito dalle stesse volontarie, non è possibile sapere se alcuni ospiti della struttura siano scappati durante l’effrazione o se si sono solo nascosti. Da qui l’appello di Fratelli Zampa: "Se qualcuno dovesse notare qualche felino nei pressi di via dello Sport è invitato a contattare il gattile".

Non è ancora possibile fare una stima esatta dei danni, ma di quanto accaduto sono stati già informati i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro, che hanno anche eseguito un sopralluogo e che passeranno al setaccio le telecamere della zona. Si suppone, infatti, che i malviventi si siano allontanati a bordo di un mezzo parcheggiato, forse, poco distante. Il Comune è in stretto contatto con l’associazione per fornire tutto il supporto necessario. E proprio in merito al fatto ad esprimersi è l’assessore competente, ovvero al Benessere Animale, Giovanni Catrini: "Appena appresa la notizia ci siamo subito attivati e nei prossimi giorni cercheremo di recuperare soprattutto antiparassitari e farmaci antidolorifici che sono importantissimi per il gattile. Non a caso entro la prossima settimana sarà organizzato un momento di solidarietà per aiutare la struttura, mettendo poi insieme una serie di azioni mirate. I responsabili del furto hanno frugato ovunque, creando anche un trauma agli ospiti che hanno visto invasi da estranei i loro spazi. Ricordiamo infatti che il gattile ospita più di cento gatti".

Zoe Pederzini