Blitz a Bologna della polizia, arrestati otto latitanti

Bologna, 22 gennaio 2025 - Il nome dell’operazione ha un sapore da film western, “Wanted 2025”. Ma i suoi risultati sono ben reali: nell’ambito di questo progetto, nell’ultima settimana, la Squadra mobile della polizia di Stato di Bologna ha rintracciato e arrestato in città otto persone condannate per gravi reati e destinatarie di ordini di carcerazione emessi dalle Autorità giudiziarie del Nord d’Italia.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato 8 pericolosi latitanti all'interno della vasta operazione 'Wanted 2025'

L’operazione

Il progetto ‘Wanted 2025’ è disposto e supervisionato dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio Centrale Operativo, ma in città è stato coordinato dalla Mobile ed effettuato con la collaborazione degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine della Questura. Alla fine, sono stati portati alla Dozza otto destinatari di altrettanti provvedimenti definitivi con pene anche ingenti da espiare, per un totale di oltre 40 anni di carcere.

Rintracci e arresti effettuati

A seguito di accurate indagini e fitta attività informativa, cui sono seguiti i vari servizi esterni, la polizia ha infatti rintracciato, per lo più in Bolognina e in centro storico (ma in alcuni casi anche in provincia), un cittadino albanese che doveva scontare un anno e 11 mesi per stalking; due italiani destinatari di pene residue rispettivamente di 6 e 9 anni per associazione a delinquere volta allo spaccio di droga; altri due connazionali che dovevano scontare 5 anni per diversi reati contro al patrimonio, tra cui rapine, ricettazioni e truffe, tutte avvenute a Bologna negli ultimi 6 anni, e altri due italiani, condannati per violenze sessuali e altri reati contro la persona, destinatari di provvedimenti di carcerazione di 3 e 4 anni.

Infine, gli investigatori della Squadra Mobile hanno catturato un ragazzo marocchino, condannato definitivamente a 5 anni per una violenta rapina commessa a Bologna, in centro storico, a settembre 2016.