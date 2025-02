Blitz all’ex caserma Stamoto a Bologna: 8 identificati

Bologna, 11 febbraio 2025 – Nuovo blitz, questa mattina, alla Stamoto, dove la polizia, intervenuta in forze anche con l'ausilio dell'elicottero, ha identificato otto persone, di origine nordafricana, che vivevano all’interno degli stabili che compongono la ex caserma.

Nel corso del servizio non è stata trovata sostanza stupefacente, benché la zona sia nota come base di spaccio. Gli otto verranno denunciati per invasione di terreni ed edifici e una volta chiarita la loro posizione sul territorio nazionale, qualora irregolari, saranno affidati all’ufficio Immigrazione per valutarne un’eventuale espulsione.