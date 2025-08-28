Bloccato in via Marconi. Torna subito libero: "Era stato chiesto il Tso"

Convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale del 30enne maliano. Intorno alle 11.30 di martedì, era stato bloccato in via Marconi da una decina di agenti della polizia locale e dai militari dell’esercito, intervenuti perché il giovane urlava e si dimenava in strada. Per fermarlo, gli agenti hanno usato anche lo spray al peperoncino. Nello zaino aveva due coltelli e hashish. L’uomo avrebbe anche spaccato gli specchietti di una loro auto di servizio. Il tutto sotto gli occhi allibiti di decine di passanti.

La Procura ieri ha chiesto anche l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna, ma il giudice Filippo Ricci non l’ha concessa. Il 30enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Pietro Gabriele, è stato rimesso in libertà e il processo è stato rinviato al 26 marzo per la richiesta, dei termini a difesa.

"Secondo le informazioni assunte – dice Roberto Cavalieri, garante regionale delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale, che ha chiesto una relazione alla polizia locale sul fatto –, l’uomo risulta essere una persona senza fissa dimora, con residenza fittizia a Bologna e già in passato sottoposto a Tso. La dimensione criminale della persona va ricollocata nell’alveo del disagio sociale e del bisogno sanitario. Da uno scambio con la responsabile del reparto sicurezza della polizia locale, dottoressa Luisa Casarini, i responsabili della forza di polizia avevano chiesto l’intervento del 118 per una valutazione per un Tso, senza però ricevere supporto".

c. g.