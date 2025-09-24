Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Bologna
Cronaca“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
24 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
I collettivi minacciano azioni “come alla Vuela” per la kermesse ciclistica del 4 ottobre. “Il Comune ritiri il patrocinio” e annunciano azioni mirate

Giro dell'Emilia 2024 a San Luca (Foto Liverani)

Giro dell'Emilia 2024 a San Luca (Foto Liverani)

Bologna, 24 settembre 2025 – Dopo tangenziale e autostrada A14 anche il Giro dell’Emilia: al grido di ‘Bologna come Madrid’ i centri sociali hanno annunciato l'intenzione di bloccare la kermesse ciclistica in programma sabato 4 ottobre, con il tradizione arrivo sulle durissime rampe di San Luca. Alla manifestazione partecipa anche la squadra israeliana Israel Premier Tech. L’accenno a Madrid richiama le diverse interruzioni della Vuelta spagnola dai manifestanti pro Pal.

“Chiediamo - scrivono nell'annuncio della mobilitazione i Municipi sociali di Bologna, composti da diverse sigle della galassia antagonista - al comitato organizzatore, all'assessorato della Regione Emilia-Romagna e al Comune di Bologna di prendere posizioni chiare, eliminando il patrocinio istituzionale ed escludendo la partecipazione della Israel Premier Tech. Se questo non avverrà bloccheremo il passaggio della squadra israeliana respingendo la loro partecipazione, come è successo alla Vuelta".

Secondo le regole sportive internazionali, secondo la categoria a cui appartiene il Giro dell'Emilia e le classifiche dell'Uci, la squadra israeliana ha il diritto di essere invitata a partecipare al Giro dell'Emilia, così come avvenuto alla Vuelta. Nella corsa spagnola alcune tappe sono accorciate ed altre neutralizzare (fra cui quella conclusiva che arrivava appunto a Madrid) per la presenza di moltissimi manifestanti che si opponevano alla partecipazione della squadra alla corsa.

