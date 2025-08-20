‘Blues a Balues’, tripudio di artisti. Suoni raffinati e vibrazioni uniche

Un tripudio di blues declinato nei vari stilemi, dal Delta blues e dal Chicago blues al Metal blues e al Country blues. Con Muddy Waters, B.B. King e T-Bone Walker, le divinità bluesy che benedicono dall’alto. Sorprese fingerpicking e slide guitars? Nulla si esclude al Blues a Balues, rassegna spalmata tra venerdì e sabato 13 settembre, organizzata da Serena 80 per Bologna Estate, ospitata nel Giardino Penazzi in via della Torretta. Ad alzare il sipario venerdì (20.30) sono i Mud Machine, geniale combinazione di tre musicisti toscani. Emiliano Degl’Innocenti (chitarra e voce), alle tastiere e al basso Rick LaLan, alla batteria Alessio ‘Il Secco’ Burberi. La band presenta l’album Tough Times, Muddy Grooves. A seguire Egidio Juke Ingala & The Jacknives, una delle più richieste "old-school rockin’ blues" band della scena blues internazionale.

Sabato è la volta dei The Bluesheart & Big Mama Thornton Band Memories per un tributo alla blues woman Willie Mae ‘Big Mama’ Thornton, cantautrice e armonicista statunitense scomparsa nel 1984. Poi tocca ai Kayman Blues Stars. Venerdì 29 riflettori sul 3G Project, gruppo bolognese che rapisce con il batterista Stefano Giuliani e il chitarrista Mauro Gardella. Attesa per Tony Curcio Duo (sabato 30), pianista cantante dalle radici rhythm & blues sul palco con Rita Girelli al basso e voce. La stessa sera, Joe Galullo & The Blues Messengers: Galullo è un autentico bluesman, uno dei pionieri del blues italiano. Al suo fianco Giorgio Marchetti alle tastiere, Letizia Brunetti al sax, Michele Mengoni al contrabasso e Luca Luzi alla batteria.

Venerdì 5 settembre Memorial Lanzarini e cono di luce per Sam-Moja Gator Boys con Matteo Vincitorio chitarra e voce, Guido Poppi armonica e voce, Guidoriccio Bonvicini tastiere e voce, Fabio Ziveri tastiere, Diego Pizzi basso, Andrea Zaffagnini batteria. Poi blues raffinato con Chris Rundle & Gianandrea Pasquinelli. Non poteva mancare The Blues Bar(k) formazione blues più longeva di Bologna con 40 brani. Quindi luci sui Groove City, matrici soul, blues e rhythm & blues, collaborazioni internazionali. Sul palco Fabio Ziveri (tastiere), Rita Girelli (basso), Pier Martinetti (chitarra), Carmine Faella (batteria) e Sabrina Sotgiu (voce).

Max Lazzarin è di scena invece il 6 settembre, esponente di appeal del blues europeo. Pianista e cantante la cui caratura è confermata dalla vittoria all’Italian Blues Challenge nel 2016 ed il quarto posto all’European Blues Challenge nel 2017 in Danimarca. Dopo il 13esimo Jimi Hendrix Day del 12 settembre con The Nebraska Experience, A Bit of Blues è la chicca di sabato 13 con la vocalist Nicoletta ‘Sugar’ Zucchero affiancata dal pianista Riccardo Roncagli per omaggiare le "Mamas of the Blues". Info: L’ingresso ai concerti è gratuito. Info: www.facebook.com/BluesABalues.

g.a.t.