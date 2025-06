Bmw in fuga per evitare un controllo travolge l’auto di una coppia: morto il marito, grave la moglie

Bologna, 1 giugno 2025 - Una Bmw si dà alla fuga per evitare il controllo dei carabinieri, nella folle corsa travolge un'auto con a bordo una coppia: il marito alla guida muore nello schianto, la moglie è rimasta gravemente ferita: è ricoverata all'ospedale Maggiore in prognosi riservata ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Lui 56 anni, lei 52.

La tragedia è avvenuta intorno alle 2 di questa mattina a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. La vittima è Bruno Ansaloni di Sant'Agata Bolognese ed è un imprenditore agricolo. Lo scontro tra le due vetture è avvenuto in zona La Cisanova, all'altezza di un incrocio, tra via Nuova e via Fossetta, dove la Bmw non avrebbe dato la precedenza.

Lo scontro tra le due vetture è avvenuto a San Matteo della Decima in zona La Cisanova, all'altezza di un incrocio, tra via Nuova e via Fossetta. La Bmw stava scappando per evitare un controllo dei carabinieri

La coppia di coniugi, a quanto si apprende, stava andando a riprendere la figlia a una festa. A bordo della Bmw erano in tre, tutti magrebini. L'uomo alla guida, un 22enne, ha poi abbandonato il mezzo per tentare di fuggire a piedi, ma i carabinieri sono riusciti a fermare gli altri due che viaggiavano nello stesso veicolo e in poco tempo sono risaliti anche al conducente. Avevano con loro della droga per uso personale.

Al 22enne sono risaliti dalla targa dell’auto ed è stato bloccato a casa a Castello D’Argile e fermato per omicidio stradale.

A San Matteo della Decima - a quanto appreso - era in corso una festa di paese e quando i militari dell'Arma, in strada per un controllo, hanno visto la Bmw lanciata a tutta velocità che non si è fermata, l'hanno seguita, tenendosi a distanza, con sirene e luci accese, anche nel tentativo di allertare gli altri automobilisti di prestare attenzione al mezzo in corsa, impegnato in manovre pericolose.

Bignami (Fdl): “Sconcerto e dolore, basta morti per sfuggire all’alt”

"Sconcerto e dolore: una famiglia esemplare colpita duramente da una tragedia evitabile e per questo ancor più sconcertante – dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami – . Un dramma avvenuto a causa di chi cerca di sfuggire ai doverosi e normali controlli delle forze dell'ordine che anche in questo caso hanno agito, come emerge dai primi riscontri, con professionalità. Al cordoglio non posso che unire l'auspicio che vi siano parole chiare da parte di tutte le forze politiche, senza distinzioni pericolose: non bisogna sottrarsi all'alt delle forze dell'ordine, bisogna rispettare la legge evitando così di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri".