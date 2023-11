’Boa’: la ’casa’ degli esordienti. Una galleria per dare una chance

Spesso l’arte contemporanea può risultare un campo difficile in cui muoversi, soprattutto per chi è alle prime armi. Ad offrire un approdo sicuro, una boa a cui aggrapparsi è Margherita Maccaferri, giovane curatrice che ha deciso coraggiosamente di aprire una galleria denominata per l’appunto BoA Spazio Arte. "Si tratta a tutti gli effetti di una galleria – spiega – da intendere come spazio poliedrico in cui seleziono personalmente artisti e vendo le loro opere". La nuova realtà è in via Barberia 24a e proporrà una programmazione bimestrale molto varia. "Vorrei offrire una vetrina anche ad artisti che non hanno mai esposto in una galleria – continua la fondatrice - per accompagnarli in un percorso professionale e creare un network finalizzato all’inserimento nel mercato. La mia attenzione è rivolta ad artisti che provengono da mondi molto diversi, ma che insieme possono dialogare perfettamente". Infatti, per la sua apertura al pubblico, BoA Spazio Arte ha scelto di presentare i lavori di quattro artisti bolognesi assai differenti per stile, composizione e poetica: Francesco Casolari, Anna Savini, Michele Liparesi e Roberta Cacciatore. Casolari è un incisore classe ’82 con un curriculum già piuttosto consolidato che crea mondi futuristici, in cui icone pop si fondono ad elementi tratti dalla quotidianità. Invece, al suo esordio è Anna Savini, autrice di ’stanze’ minuziosamente arredate e decorate con materiali di recupero che assembla in collages di ispirazione quasi surrealista. Michele Liparesi è l’artista che ha realizzato il leone in rete metallica a grandezza naturale che ancora oggi ’ruggisce’ sul tetto delle Serre dei Giardini Margherita. Infine, Roberta Cacciatore è una ceramista che lavora anche con la pittura. In questa occasione espone delle opere realizzate con l’antica tecnica antica a ’spolvero’. A rendere un po’ speciale Boa, una peculiarità: "Oltre alla classica attività – afferma Maccaferri – BoA intende anche uscire dai propri confini per creare progetti ad hoc per ambienti privati o di lavoro, attingendo dagli artisti e dalle opere della galleria". La mostra chiuderà il 10 gennaio.

Manuela Valentini