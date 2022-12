Boari, passione... sul filo "I giovani amano la maglia"

di Benedetta Cucci

Ha iniziato nel 2018 con l’Aperimaglia al Kinotto del Dlf e nemmeno un mese fa Giulia Boari, 34enne creatrice del brand Wool Done, ha lanciato il suo magazine Wool It, il primo di questo genere in Italia. Tra un punto e l’altro della sua velocissima ascesa nel mondo della maglia o knitting all’inglese – come tutti preferiscono chiamare il lavoro ai ferri anche in Italia – ci sono alcune tappe fondamentali, come quella del bando Incredibol, dedicato al sostegno di tutto il settore delle imprese culturali e creative dell’Emilia-Romagna, che lei ha vinto nel 2018, accedendo a un supporto economico con cui ha potuto dar vita alla sua attività online (Wooldone.it). Più tardi ha vinto un secondo bando sugli immobili, che le ha permesso di accedere allo spazio in via Mirasole dove ha aperto il negozio, uno straripante e coloratissimo paniere di gomitoli che fa impazzire le knitters di tutta Italia e che in questi giorni brulica di pacchi da spedire: Wool It è stato stampato in 1000 copie, di cui oltre la metà già vendute.

Giulia Boari, come nasce l’ultimo capitolo della sua avventura nel mondo della maglia?

"Il magazine nasce soprattutto da un’esigenza delle mie clienti che da almeno tre anni, da quando cioè ho aperto il negozio, mi chiedevano magazine e libri dedicati alla maglia ma scritti in italiano. Di internazionali ce ne sono con un carattere contemporaneo, ma in Italia non esisteva niente, così l’ho fatto io, con l’amica appassionata Martina Badiali, ospitando designer internazionali che adoro da sempre, da Paula Pereira a Sofia Capelle, da Dario Tubiani alle sorelle Taverna... ".

Cosa significa magazine contemporaneo di maglia?

"Si tratta di un prodotto che non solo propone modelli con la spiegazione, ma racconta anche lo stile di vita che c’è attorno al mondo della maglia e di chi la fa. Quindi c’è una destinazione geografica, in questo caso la Valle dei Mocheni in Trentino Alto Adige, declinata con un racconto, il suggerimento di luoghi da vedere e frequentare, i posti dove trovare filati preziosi. Perché ormai fare la maglia non è più un passatempo serale o per i momenti hobbistici, il knitter i suoi gomitoli se li porta ovunque, anche al pub".

Quando è arrivata la svolta per la sua attività?

"Sono partita con l’online e l’attività è cresciuta tantissimo ancor prima di trovare il negozio, che ho. La pandemia ha avvicinato tante altre persone alla maglia, facendo crescere il mio pubblico e dopo mi hanno cercata nuove appassionate e appassionati, soprattutto per fare corsi online, perché il lockdown ha portato tanta gente a familiarizzare con il mondo digitale. E posso dire che le knitter di oggi sono molto giovani, amano i filati con una storia e una ricerca, magari di piccole case e naturalmente naturali, vietato il sintetico".

Nel suo caso si può parlare di comunità, perché il magazine è stato acquistato dai suoi sostenitori prima di essere stampato.

"Abbiamo lavorato due anni a Wool It, che è in italiano e inglese, e abbiamo deciso di partire dal basso, lanciando un crowdfunding partecipato da oltre 400 persone che hanno ordinato e pagato Wool It e gli ordini continuano ad arrivare".