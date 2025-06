Bob Wilson al Modernissimo

Grandi nomi oggi per il Cinema Ritrovato: Bob Wilson sarà al Modernissimo alle 16.45 per presentare, a 40 anni di distanza, il film ’Robert Wilson and The Civil Wars, sul leggendario spettacolo’, realizzato da Bob Wilson, con le musiche di Philip Glass e David Byrne, per i Giochi olimpici di Los Angeles del 1984.

E del 1985 è anche lo straordinario successo di Coline Serreau ’Tre uomini e una culla’, che sarà proiettato stasera in piazza Maggiore, alla presenza della regista.

Ma in calendario oggi anche Francesca e Paola Comencini e Alice Rohrwacher.