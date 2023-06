Bobby Solo in concerto "Il blues è sempre stato la mia vera musica"

"La verità è che mi diverto a suonare e cantare oggi molto più di quando ero giovane. Agli esordi cantavo in playback, ora vado in tv solo dove posso cantare live". Non fosse l’anagrafe a raccontare quanta vita artistica ha già messo alle spalle, Bobby Solo, domani sera in concerto alle 21. 30 al Giaz di viale Terme, parrebbe un ragazzino appena uscito ebbro di musica da un locale sulle sponde del Mississipi. "Di Elvis quello che amavo non era tanto il personaggio, ma la sua storia di bianco nato tra neri in un quartiere povero, circondato da blues, country, jazz. Ecco, quella è sempre stata la mia musica, quella più vicina a me. Ed è anche quella che canto da almeno 25 anni a questa parte".

A renderlo celebre è stata però un’altra musica, altre note. Con "Se piangi e se ridi" e "Una lacrima sul viso", solo per citare due dei suoi più grandi successi, Bobby ha raggiunto le vette della discografia italiana, ma è stata, ci ride su, anche la sua (piacevole) condanna. "Solo l’amico Red Ronnie mi invitava a fare rock e blues nelle sue trasmissioni. Nelle altre reti nazionali mi invitavano a suonare i miei successi, senza ‘mescolarmi’ con altri generi musicali".

c. b.