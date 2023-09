Bobcat rubati ad Altedo. Ritrovati in un cantiere edile in Romania

Ritrovati in Romania due bobcat rubati in un’azienda di Altedo. Operazione dei carabinieri della Compagnia di Molinella, in collaborazione con l’organizzazione internazionale della polizia criminale – Interpol. I due escavatori erano stati rubati il 7 agosto in un’azienda specializzata nel settore delle telecomunicazioni e della trasmissione di energia elettrica. Il responsabile dell’azienda aveva denunciato il furto del valore di 60mila euro. I ladri, dopo aver manomesso il gps dei due mezzi, li avevano messi e caricati su un mezzo pesante . Qualche giorno dopo, i carabinieri si sono accorti che il gps di uno dei due Bobcat era ancora attivo e le coordinate geografiche del segnale, indicavano un territorio in Bulgaria. A quel punto, le ricerche sono proseguite in collaborazione con l’Interpol fino a pochi giorni fa, quando i due Bobcat sono stati ritrovati in un cantiere edile in Romania.