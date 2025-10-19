"Bocciata la proposta di stabilire le priorità sulle strade provinciali"

Bocciato un ordine del giorno per stabilire la priorità delle asfaltature delle strade provinciali. A presentarlo al consiglio, a nome del gruppo ‘Uniti per l’Alternativa’, è stato Alessandro Santoni, consigliere e sindaco del Comune di San Benedetto, in occasione della seduta dell’ 8 ottobre scorso.

Il documento proponeva che i 18,9 milioni di euro recentemente assegnati al settore viabilità della Città metropolitana di Bologna dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti venissero distribuiti secondo criteri definiti e verificabili, come l’importanza strategica delle arterie, la valutazione dello stato manutentivo e l’analisi della sicurezza stradale. Per garantire l’equità territoriale il testo prevedeva che una quota minima del 20% fosse ripartita tra fra tutti i comuni dell’ area metropolitana e il restante 80% secondo i parametri individuati dallo stesso documento. Attualmente dal consiglio metropolitano (e dalla conferenza dei sindaci) passa il bilancio complessivo dell’ente ma non un documento di programmazione in grado di definire l’entità e gli importi degli interventi manutentivi.

"È davvero un peccato – dichiara Santoni – che la maggioranza non abbia accolto un ordine del giorno che voleva solo fare chiarezza sui criteri con cui opera un’istituzione pubblica, in un periodo di risorse calanti destinate alla manutenzione delle strade. La Città metropolitana non può limitarsi ad essere una sigla amministrativa, ma deve tornare ad essere il luogo dove i sindaci discutono e decidono insieme. La proposta mia e degli altri consiglieri era orientata alla concretezza, senza implicazioni di appartenenza. Rispetto al passato i turni di intervento sulle vie provinciali si sono molto allungati: a San Benedetto ci sono collegamenti che non vedranno lavori per 15 anni, quando le necessità medie sono spesso identificate su periodi di 7 anni".

Fabio Marchioni