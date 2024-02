Bodycam al capotreno contro le aggressioni

Il comitato dei pendolari della Porrettana, dopo l’ennesima lettera di protesta, è stato convocato dall’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, per un primo incontro con i dirigenti regionali di Regione, Città metropolitana, Rfi, Fer e Trenitalia-Tper. Un "primo incontro interlocutorio", riferisce lo stesso comitato, che si è svolto mercoledì, nel tardo pomeriggio, in videoconferenza. Due le novità emerse dalla riunione.

Dal punto di vista della sicurezza sui treni, visti gli "episodi assai preoccupanti negli ultimi mesi", afferma il comitato, l’azienda Trenitalia-Tper "ha annunciato l’introduzione di un servizio di bodycam a disposizione dei capitreno, che potrebbe diventare un forte deterrente per i malintenzionati e avere importanti ripercussioni positive a tutela del personale viaggiante e di tutti i passeggeri". Dal punto di vista delle infrastrutture, invece, "Rfi ha annunciato che dovrebbe iniziare uno studio per verificare la fattibilità e una sorta di preventivo per un eventuale raddoppio dei binari sino a Sasso Marconi". L’incontro, come spiega il portavoce del comitato Porrettana, Valerio Giusti, è servito dunque "per coinvolgere le strutture pubbliche e le aziende interessate sui nove punti da noi denunciati nella nostra lettera aperta del 4 gennaio, rilanciati con forza nei giorni scorsi dai sindaci dell’Unione dell’Appennino bolognese". Il comitato ha dunque ribadito "la necessità di intervenire efficacemente con un piano di manutenzione straordinaria delle infrastrutture per limitare al minimo i singoli guasti che, vista la caratteristica della linea mono-binario, hanno sempre un effetto a catena devastante per gli utenti, coinvolti in ritardi e soppressioni. Effetti amplificati dalla cronica insufficienza del sistema informativo". La soluzione dei problemi della ferrovia Porrettana passa dal raddoppio della linea, ma "il Governo non ha ancora risposto sul finanziamento", è la valutazione dell’assessore Corsini all’indomani dell’incontro con il comitato.

"I disservizi sulla linea ferroviaria Porrettana con ritardi e soppressioni che devono subire i pendolari non dipendono purtroppo dalla Regione – afferma Corsini –: abbiamo fatto tutto il possibile per rendere la tratta efficiente, tant’è che lo scorso anno i treni hanno viaggiato con un tasso di puntualità superiore al 94%. Uno dei più alti a livello regionale e questo grazie ai nuovi convogli che abbiamo acquistato e che funzionano bene". Secondo l’assessore, dunque, "il problema è che il Governo non ha ancora risposto sulla necessità di finanziare il raddoppio della linea, nonostante le nostre reiterate richieste formali. Un’opera urgente e indifferibile vista l’importanza che la Porrettana ha per l’intero territorio. E non solo: il nodo ferrostradale di Casalecchio è stato addirittura definanziato dall’Esecutivo". La linea Porrettana, ricorda Corsini, oggi è monobinario ed è di competenza di Rfi. "Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sa che il raddoppio è l’unica soluzione praticabile per eliminare i disservizi – punge l’assessore – e sarebbe bene che anche gli esponenti di Fdi e Lega che oggi siedono in Consiglio regionale, invece di innescare polemiche elettorali, sostenessero la nostra richiesta e non trattassero i pendolari che ogni giorno utilizzano la linea per lavoro e studio come cittadini di serie B". Dopo l’incontro di mercoledì, l’assessore ha anche deciso di istituire un tavolo tecnico per migliorare gli aspetti informativi ai pendolari. Il comitato dei pendolari della Porrettana è stato riconvocato per un nuovo incontro il prossimo 23 febbraio.