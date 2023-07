BOhaus, tra musica e parole Quattro ’ragazzi’ in Fibrillazioni

BOhaus Generation è un progetto creato da ’quattro ragazzi cresciuti’ che si definiscono "distrattamente over cinquanta, vecchi a sufficienza per essere profondamente analogici, ma talmente giovani da essere convintamente digitali". Sarà un mix di parole, musica, recitazione e spettacolo ’Fibrillazioni’, al teatro degli Angeli stasera alle 21,30. I testi sono del giornalista e scrittore Marco Tarozzi. La voce è dell’attore Saverio Mazzoni, che accompagna con naturalezza il pubblico tra parole e musica. Marco Coppi, flautista, appoggia la voce recitante di Mazzoni, per sottolineare un concetto, o magari, dimenticarne il senso. Il ritmo, gli arpeggi, perfino gli schiaffi e le carezze, che Gianni Landroni suggerisce alle sue chitarre, creano infine lo scheletro di ogni brano. Informazioni e prenotazioni su teatrodegliangeli.it.