Boicottaggio della partita Italia-Israele, stasera il presidio Pro-Pal sotto la sede Rai di Bologna

Bologna, 13 ottobre 2025 – Si attende un’altra giornata di passione stasera sotto le Torri. Dopo la nuova occupazione a Palazzo Hercolani, alla sede di Scienze politiche e sociologia in Strada Maggiore, per chiedere lo stop delle relazioni tra l’Alma Mater e Israele, la mobilitazione si sposta oggi sotto la sede Rai di via della Fiera 13. Il sindacato di base Usb e Potere al popolo, infatti, scenderanno di nuovo in piazza per chiedere di fermare la partita di qualificazione dei Mondiali Italia-Israele. In concomitanza con la manifestazione Pro-Pal di Udine, dove si giocherà la sfida degli azzurri, Usb e Potere al popolo organizzano un presidio sotto la sede della tv di Stato per mostrare il ‘cartellino rosso a Israele’, annuncia il volantino di Pap. ‘Scendi in campo per la Palestina’ è, invece, lo slogan di Usb che chiede di “boicottare la partita Italia-Israele”. Molto probabilmente, come già successo nei cortei e nelle manifestazioni dei giorni scorsi, aderiranno anche i collettivi universitari e studenteschi.

Udine blindata

A Udine, dove i biglietti venduti sono pochi, circa 8mila, per timore di tensioni, la partita si giocherà in un clima di massima sicurezza. Vale a dire che un anello di protezione con barriere di cemento attorno allo stadio delimiterà un'area controllata e filtrata, con controlli accurati che verranno effettuati ai varchi. Prima, durante e dopo il match, la vigilanza sarà rafforzata, con il sorvolo di elicotteri e in aggiunta un particolare servizio di controllo con l'utilizzo di droni della polizia. Le aree attorno agli hotel delle squadre ospitanti, poi, saranno presidiate allo scopo di prevenire tensioni e garantire la sicurezza dei giocatori. L'operazione mobiliterà tutte le forze dell'ordine locali, ma in ausilio giungeranno nel capoluogo friulano uomini dei reparti speciali, e ci sarà il supporto dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade sicure".