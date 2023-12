Bol on Ice 2024. Ghiaccio e pattini, arrivano i fuoriclasse internazionali

Un evento che è entrato nel cuore della gente per la capacità di proporre in modo innovativo questa disciplina affascinante a metà strada tra sport e spettacolo. È Bol on Ice, che si terrà il 6 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio. Uno spettacolo adatto a tutti e pensato per un pubblico eterogeneo: se gli appassionati potranno apprezzare la perfezione tecnica e la capacità interpretativa dei migliori pattinatori del mondo, i non addetti ai lavori saranno trasportati in un viaggio dove la musica, i costumi, le coreografie, i disegni delle luci sul ghiaccio costituiscono un linguaggio universale. Nel cast sono presenti anche ospiti internazionali di discipline artistiche diverse, cantanti, acrobati, ballerini, attori.

GLI ARTISTI

Uno degli artisti più attesi è l’americano Jason Brown, considerato un’icona di classe ed eleganza, in ambito agonistico da sempre in cima alle preferenze dei giudici per quanto concerne la parte artistica ed interpretativa del pattinaggio. Da non perdere il confronto tra Brown ed Ilia Malinin, il talento diciannovenne, unico atleta nella storia a eseguire il quadruplo axel, che il pubblico bolognese ha già ammirato nell’edizione 2023. Modi diversi, ugualmente affascinanti, di essere fuoriclasse di questa disciplina. I principali protagonisti saranno ancora una volta i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, considerati i più forti pattinatori di tutti i tempi nella specialità della danza sul ghiaccio: cinque titoli, europei, cinque titoli mondiali, il titolo olimpico conquistato a Pechino nel 2022. Altra bella rivalità, in chiave azzurra, gli atleti che nella seconda settimana di gennaio saranno impegnati nei Campionati Europei in programma in Lettonia: Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vice campioni europei in carica, e di Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, protagonisti di una prima parte di stagione da incorniciare, anche loro in grado di giocarsela per le medaglie a livello internazionale.

APERITIVO CON I CAMPIONI

All’apertura della serata è in programma il ’meet and greet’, un momento di incontro con i campioni riservato ad un pubblico selezionato per autografi, selfie e brindisi. Per accedere è necessario acquistare uno dei pacchetti abbinati a biglietti di primo e secondo settore. Ingresso riservato alle 18.30, un’ora prima rispetto al pubblico normale.

VICINO ALLA PISTA

E’ sempre una grande emozione poter ammirare le performance a un metro dalla pista, apprezzando da vicino anche i più piccoli particolari, le espressioni degli artisti, ciò che succede nel backstage. È quindi possibile seguire lo spettacolo dalla posizione privilegiata dei ’tavoli gold’, dove ci sarà anche il servizio di ristorazione e un affaccio esclusivo sul palcoscenico dei campioni.

BIGLIETTI

E’ possibile acquistare i biglietti on line o nei punti vendita dei circuiti Ticketone, Vivaticket e Boxerticket: prezzi a partire da 35 euro. Sconti e facilitazioni per soci Coop, gruppi, associazioni sportive, Cral.

Per informazioni: 051-6272148; 335- 8244308; info@rollergp.org