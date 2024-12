Bol On Ice 2025: sport ed eleganza . Il campione Malinin all’Unipol Arena

Il fascino dei pattini sul ghiaccio torna a illuminare l’Unipol Arena di Casalecchio con Bol On Ice. L’appuntamento con il grande spettacolo internazionale è per il prossimo 5 gennaio: giunto alla sua quarta edizione, Bol On Ice rappresenta un perfetto connubio tra sport e spettacolo, unendo l’eleganza del pattinaggio artistico su ghiaccio, l’emozione delle performance dei migliori atleti a livello mondiale e il contributo fondamentale di artisti di discipline diverse, dal canto alla danza. La serata vedrà la partecipazione di campioni di fama internazionale e giovani promesse del pattinaggio artistico, oltre alla tradizionale coreografia collettiva di apertura dove saranno protagonisti 200 atleti delle società sportive del pattinaggio sul territorio.

Bol On Ice si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e dell’arte, un’occasione per vivere un’esperienza unica e celebrare il nuovo anno con un evento che coniuga emozione, energia e poesia. Il cast è come al solito straordinario: tra i nomi di maggior spicco il campione mondiale Ilia Malinin. Vent’anni, originario della Virginia, Malinin è figlio d’arte: entrambi i suoi genitori, Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, sono ex pattinatori russi di livello olimpico e sono anche i suoi allenatori. Ilia Malinin ha riscritto la storia del pattinaggio artistico diventando il primo e unico atleta al mondo a eseguire con successo un quadruplo Axel in competizione nel corso dell’U.S. International Classic del settembre 2022.

Con lui sul ghiaccio dell’Unipol si esibiranno i campioni europei nelle specialità di coppia Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, gli altri fuoriclasse azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri, a loro volta campioni europei nella danza, la campionessa europea del singolo femminile Anastasiia Gubanova, l’astro nascente kazako Mickail Shaidorov, uno dei pochi atleti sulla scena internazionale in grado di competere con Malinin per quanto riguarda i salti quadrupli, i campioni mondiali juniores nelle coppie Anastasiia Metelkina e Luka Berulava. Nel cast, come di consueto, tanti giovani talenti e performer dall’incredibile carisma come Philip Warren e Clement Pinel. I biglietti per assistere all’esclusiva data sono disponibili (a partire da 32 euro) in prevendita su Ticketone, online e presso i rivenditori autorizzati. Sono previsti sconti e facilitazioni per soci Coop, gruppi, società sportive. Tra le opzioni interessanti il biglietto ‘meet and greet’ che offre la possibilità di incontrare gli artisti prima dello show durante un prestigioso aperitivo (con inizio alle 18,30) e i Tavoli Gold Vip a bordo pista, a pochi metri dal ghiaccio nella zona di ingresso degli artisti, dove sarà possibile cenare durante lo spettacolo.

Per informazioni: 051/6272148 - 3358244308 e info@rollergp.org.