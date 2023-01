Bol On Ice, che spettacolo Le star del pattinaggio incantano l’Unipol Arena

Tutto esaurito, all’Unipol Arena, per ‘Bol on Ice’, l’appuntamento con i fuoriclasse del pattinaggio artistico su ghiaccio, di cui il Carlino è stato media partner. Sulla pista olimpionica allestita per l’occasione, i migliori pattinatori del mondo hanno espresso il loro talento con performance mozzafiato, portando sul ghiaccio tecnica, velocità, acrobazia e momenti di interazione con artisti di fama internazionale di altre discipline artistiche.

Il cast internazionale ha visto, fra gli altri, star come i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, campioni olimpici, e il pluri campione iridato Javier Fernandez. Presente anche la vice campionessa mondiale Loena Hendrickx e Ilia Malinin, ragazzo fenomeno del pattinaggio americano.