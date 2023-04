Bol On Ice, il successo continua Già al lavoro per la nuova edizione

Quasi 12mila spettatori e il tutto esaurito: c’è da essere sosddisfatti quando si parla di Bol On Ice, lo show con i fuoriclasse del pattinaggio artistico su ghiaccio andato in scena all’Unipol Arena che già guarda alla prossima edizione del 2024, confermata a Casalecchio il 6 gennaio. Quest’anno ha partecipato un cast d’eccezione, con i campioni olimpici Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron, il pluricampione mondiale Javier Fernandez e il nuovo fenomeno del pattinaggio Ilia Malinin e il coinvolgimento delle scuole locali. Tanti gli spettatori, dunque, che sono arrivati a Bologna dall’Italia e dall’estero per questa disciplina, a metà strada tra sport e spettacolo, che coinvolge un pubblico eterogeneo. Tutto il territorio era in vetrina: proprio in questi giorni assemblando i dati, è emerso come lo show sia stato visto da oltre 20 milioni di telespettatori con le immagini del ghiaccio ‘bolognese’ che hanno raggiunto Paesi europei ma anche Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti, Emirati, Argentina, Messico.

"Sono dati che hanno sorpreso anche noi – commenta soddisfatta Danila Chiarini, presidente del Comitato Organizzatore di Bol On Ice – così come era in parte inaspettata la forte richiesta di biglietti dall’estero per venire a Bologna. Abbiamo ripreso subito i lavori organizzativi in vista della prossima edizione che avrà un cast di artisti ancora più ricco. Tra le tante iniziative in cantiere stiamo lavorando con l’Azienda di Promozione turistica e alcuni tour operator internazionali per sviluppare ulteriormente questo segmento di pubblico che vuole assistere a un grande evento di sport e spettacolo nel contesto di un periodo di vacanza da trascorrere a Bologna, una città sempre più al centro delle rotte turistiche. Gli eventi sportivi come il nostro possono costituire un volano di promozione enorme per il territorio".