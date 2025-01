Bol On Ice, la magia è sul ghiaccio. Torna lo spettacolo di pattinaggio. Sogno a occhi aperti con i campioni

Sport e spettacolo. Eleganza e raffinatezza. Ma soprattutto magia e sorpresa, quelle che solo la vera arte sa suscitare. L’arte che incrocia il movimento e diventa un perfetto connubio tra musica e danza. Il fascino del pattinaggio artistico su ghiaccio torna a incorniciare l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con l’ormai tradizionale evento Bol On Ice, in programma domenica alle 21. Le stelle del panorama internazionale della disciplina si esibiranno in uno show che raggiunge la quarta edizione e incanta adulti e piccini in un’atmosfera suggestiva, che riecheggia tra il pubblico, sempre numerosissimo.

"L’iniziativa è partita nel 2019 e ha superato da subito le aspettative – racconta l’organizzatore Fabio Signorini –. Un successo che si conferma, al di là dei numeri, nell’aspettativa e nel calore della gente che attende questo evento". Evento unico nel suo genere, anche perché "a Bologna non esiste una struttura fissa per il pattinaggio artistico su ghiaccio – prosegue Signorini –. Qui ci sono amore e passione per il pattinaggio artistico su rotelle, che nella nostra città ha una tradizione molto forte, con atleti importanti".

L’Unipol si trasforma così in una grande pista di ghiaccio, dove "si esalta la parte spettacolare del pattinaggio, più che la sua componente tecnica, che si sviluppa soprattutto nelle gare – continua –. Questa disciplina unisce sport e spettacolo e domenica vedremo l’interazione tra discipline diverse". Ospite musicale sarà Giò Di Tonno, protagonista di Notre Dame de Paris, che "canterà alcuni pezzi, mentre gli atleti pattineranno – aggiunge Signorini –. Un connubio di bellezze, grazie anche al campione Ilia Malinin, unico atleta al mondo a eseguire il Quadruple Axel". Con lui, si esibiranno i campioni europei nelle specialità di coppia Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, i fuoriclasse azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri, campioni europei nella danza, la campionessa europea del singolo femminile Anastasiia Gubanova, l’astro nascente kazako Mickail Shaidorov e i campioni mondiali juniores nelle coppie Anastasiia Metelkina e Luka Berulava.

Stupore e meraviglia sono attesi in platea, dove c’è "una larghissima fetta di pubblico, dagli appassionati dell’ambiente a chi non ha mai visto il pattinaggio, uniti dal linguaggio universale di musica, costumi, luci e disciplina".

Proprio per il suo valore, il pattinaggio su ghiaccio potrebbe far capolino in maniera definitiva sotto le Torri, dove manca una struttura dedicata: "Abbiamo molte richieste di persone che vorrebbero far avvicinare i propri figli, ma qui non c’è una struttura – commenta Signorini –. Ne stiamo parlando con le amministrazioni del territorio, perché avrebbe un successo straordinario con un ampio bacino di utenza. Speriamo che, sull’onda del successo di Bol On Ice, possa nascere questo progetto". Intanto, in apertura dello show di domenica ci saranno giovanissimi pattinatori in pista. Parliamo di "circa 200 bambini di varie società sportive, del pattinaggio su ghiaccio e a rotelle, che eseguiranno una coreografia, preparata nei mesi scorsi. Un gesto simbolico che unisce la disciplina di base a quella dei fuori classe. Per i giovani, che sono all’inizio della loro attività sportiva, sarà un momento incredibile".

Mariateresa Mastromarino