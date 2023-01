Bol On Ice torna sul ghiaccio I pattinatori scendono in pista: "Fuoriclasse da tutto il mondo"

Una lunga, lunghissima attesa. Che ora, però, può finalmente concludersi: dopo numerosi rinvii legati alla pandemia, la seconda edizione di Bol On Ice "tornerà in pista" all’Unipol Arena, dove per l’occasione è previsto il sold-out. Domani alle 21, infatti, lo show dedicato ai fuoriclasse del pattinaggio artistico tornerà ad affascinare appassionati e non solo "con performance artistiche straordinarie" e un cast internazionale, dai francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, campioni olimpici, al pluri campione iridato Javier Fernandez. Presente anche la vice campionessa mondiale Loena Hendrickx e al ragazzo fenomeno del pattinaggio americano Ilia Malinin, balzato di recente agli onori delle cronache per essere stato il primo e finora l’unico nella storia del pattinaggio ad eseguire il "quadruplo axel". Sette le nazionalità rappresentate: Francia, Belgio, Spagna, Polonia, Estonia, Stati Uniti e ovviamente Italia.

L’evento - di cui Il Resto del Carlino è media partner - sarà introdotto da un gruppo di duecento pattinatori appartenenti a diverse società sportive della regione, che presenteranno una coreografia collettiva dal titolo "Sulla via Emilia". Grazie alle caratteristiche che lo pongono ai confini tra sport, arte, spettacolo, per i naturali collegamenti con il mondo della musica, della danza, del teatro, il pattinaggio artistico si conferma una disciplina "più che apprezzata – precisa l’assessore allo sport, Roberta Li Calzi –. Ero nel pubblico, come spettatrice, nel 2019 e già allora fu una manifestazione incredibile. Negli anni successivi ci sono state tante difficoltà, ma questa seconda edizione sarà ancora più entusiasmante". Tanti, inoltre, gli sponsor dell’evento, come Infortunistica Tossani, Ciicai, Veneta Cucine, Acqua Cerelia. "Si tratta di uno spettacolo di grande qualità – spiega Giammaria Manghi, capo di gabinetto della giunta regionale –. È il primo grande evento del 2023, un’occasione di promozione territoriale. Per noi significa far conoscere al mondo il nostro territorio".

Nel 2019, ben 12.000 spettatori avevano assistito allo show. "Lo sport è cultura, ma anche crescita e promozione del territorio – precisa il sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso – e questo evento lo conferma". Un evento, inoltre, che richiede una lunga preparazione a monte: anche per questo, infatti, si sta già guardando con anticipo alla terza stagione, che con grande probabilità si terrà a gennaio del 2024.

Giorgia De Cupertinis