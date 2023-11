Bolidi al Circolo della Caccia. Lamborghini compie 60 anni

Una serata per celebrare i 60 anni di Automobili Lamborghini. Una festa importante per i bolidi della casa del Toro, made in Sant’Agata, che è stata ospitata al Circolo della Caccia. Dopo i saluti di rito alle autorità presenti e ai soci da parte del presidente del Circolo, Roberto Iseppi, a prendere la parola è stato l’ospite d’onore, Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini SpA, che per l’occasione è stato intervistato da Alfonso Rizzo, giornalista specializzato nel mondo dell’automotive.

Winkelmann era già stato ospite al Circolo per il il 50° di Automobili Lamborghini nel 2013 e, dopo questa serata, l’augurio è di festeggiare ancora assieme il 70° compleanno della casa automobilistica. Per sottolineare l’evoluzione dei modelli Lamborghini, nel cortile affrescato di Palazzo Spada, erano in bella mostra due splendidi bolidi: il passato, con la Countach numero uno, e il presente, con la nuova Revuelto, nata proprio per celebrare questo 60° anno di uno status symbol.