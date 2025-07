Bolidi contro ogni diversità. La festa con le auto d’epoca

Il 21 giugno scorso si è svolta la sesta edizione di ‘Passo passo a quattro ruote’. Il pittoresco corteo di auto d’epoca si è dato appuntamento nella piazza della stazione di Porretta Terme. Lì lo attendeva una settantina di ragazzi ‘speciali’, desiderosi di salire a bordo e di essere portati a spasso per l’Appennino. La manifestazione, frutto della collaborazione tra l’associazione Passo Passo e il gruppo Auto Moto storiche di Porretta Terme, ha coinvolto più di un centinaio di persone tra ragazzi, familiari, autisti e una quarantina di mezzi d’epoca, di cui tre Ferrari. L’allegro convoglio ha raggiunto il bar ‘Dalla Tammy’ a Iola di Montese, dove era stato allestito un abbondante buffet, impreziosito dal piacevole intrattenimento musicale di Luana. Alla fine della giornata sono state scattate alcune foto ricordo e consegnate ai partecipanti le magliette della manifestazione che, come ogni anno, si è conclusa nella soddisfazione generale. "Come capita sempre – rivela Stefano Rondelli, fondatore di Passo Passo – è stato emozionante vedere la gioia sul volto dei ragazzi, felici di saltare a bordo delle vecchie auto. Sono bastati pochi istanti per evocare la magia che nasce dall’incontro di tante anime belle. Siamo molto grati agli amici delle auto storiche che, ogni anno, mettono a disposizione i loro bolidi. Del resto, non c’è niente di più normale della diversità".

f. m.