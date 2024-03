Bollani: "Una gioia navigare su molte musiche"

Dalle collaborazioni con i Berliner Philharmoniker alle incisioni per la ECM, la più celebre e rigorosa casa discografica jazz europea, il Danish Trio di Stefano Bollani, è un formazione che, da molti anni, ha aperto gli orizzonti della musica afro americana, che era il loro principale segno identitario, a fonti sonore che attraversano linguaggi differenti. Il gruppo, formato oltre che dal pianista e star della tv, (grazie al successo del programma ’Via dei Matti n° zero’ che conduce con la moglie Valentina Cenni), dal contrabbassista Jesper Bodilsen e dal batterista Morten Lund, si esibirà questa sera al Teatro Europauditorium (piazza della Costituzione, 4).

Bollani, il trio è una delle formazioni più longeve del panorama del jazz internazionale.

"Dobbiamo tutto al grande trombettista Enrico Rava, al quale, nei primi anni 2000, era stato chiesto di favorire, all’interno di un concorso, l’incontro tra musicisti italiani e danesi. Così mi chiese di partecipare a questo esperimento. Io sapevo poco della musica di quel Paese, dove il jazz e la formazione musicale hanno una diffusione molto ampia. Così iniziammo a suonare insieme, giocando con gli orizzonti sonori delle nostre terre, mescolandoli: loro portavano la tradizione del Nord Europa, io il mio amore per la Pfm e Battisti".

Musiche molto diverse alle quali avete però dato una prospettiva comune...

"È l’amore per il jazz, la necessità interiore di esprimersi attraverso lo strumento dell’improvvisazione, che ci permette di far entrare l’ascoltatore, e ovviamente noi stessi, ogni sera in una dimensione cangiante, che va dal pop al bop, dalla canzone d’autore alle musiche popolari. E il pubblico percepisce la gioia di vivere che esprimiamo con il Danish Trio. Siamo felici di essere insieme sul palco e da oltre 20 anni trasmettiamo questa felicità agli spettatori".

Cosa dà, a lei e agli altri musicisti del gruppo, il Danish Trio?

"Un arricchimento umano e culturale costante, che si riflette in ogni produzione discografica, oltre che nei concerti, naturalmente. Penso che il nostro lavoro più significativo, dal questo punto di vista, sia l’album Gleda, che abbiamo pubblicato nel 2005. Gleda significa gioia in norvegese ed è proprio la sensazione che abbiamo voluto infondere nell’esecuzione delle canzoni, che sono tutte rivisitazioni jazz di ballate di famosi temi musicali nordici. È un atto d’amore per una tradizione poco conosciuta che diventa puro flusso sonoro, capace di influire positivamente sul nostro stato d’animo. Ed è questo l’obiettivo del Danish Trio".

Che repertorio eseguirete questa sera all’Europauditorium?

"I brani che suoniamo cambiano ogni sera, il nostro repertorio è talmente vasto da poterci permettere di navigare in tante musiche. Sicuramente proporremo in anteprima delle composizioni inedite, che faranno parte del prossimo album e poi delle nuove cover. Ma questa sarà una sorpresa per il pubblico bolognese".

Bollani, lei è anche una celebrità televisiva. ’Via dei Matti n° zero’ tornerà in tv?

"Sicuramente. Dopo l’estate, sempre con Valentina Cenni, inizieremo a lavorare alla quarta stagione del programma".