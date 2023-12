Bolletta da 12mila euro contestata. Palazzo quattro giorni senza acqua

Per quattro giorni sono stati senza acqua. Per quattro giorni, quattordici famiglie, con bambini, anziani e anche due disabili allettati, non hanno potuto bere, cucinare, pulire, scaricare l’acqua in bagno. Questa la situazione di un condominio di via Lombardi 51, con l’amministratrice Lucia Mura che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione Navile, per cercare una soluzione a un problema che solo ieri sera, a fronte anche dell’interessamento dei militari dell’Arma, è rientrato, evitando che la situazione sfociasse in un’emergenza igienico-sanitaria. "Tutto è iniziato da una rottura occulta di una tubatura – spiega Mura –. Dopo varie ed esose ricerche, al terzo tentativo abbiamo rilevato una perdita sotto lo stabile, ma senza una dispersione di acqua visibile. Di seguito, è arrivata una bolletta di ben 12.915,17 euro. A fronte di questa spesa, ho fatto ricorso al ‘fondo fughe’, al quale avevamo aderito, che ha riconosciuto un rimborso di appena 166 euro più Iva. Ho contestato il calcolo, ho intimato ad Hera di non prendere iniziative: invece, martedì è stata staccata l’acqua all’intero stabile. Dopo aver tentato di mettermi in contatto con un referente che non fosse il call center, ho deciso di sporgere denuncia ai carabinieri". "Ieri ho sporto denuncia anche io", racconta Giuseppina Viscardi, che abita nel palazzo e ha due bimbi di 6 e 9 anni. "Per quattro giorni siamo andati avanti a bottiglie d’acqua, ma non è più possibile – spiega la donna –. Ai miei figli ho dato cibi precotti, perché non ho avuto modo di cucinare un piatto di pasta, né di lavare i piatti. Nel palazzo ci sono anche dei disabili... Ma è possibile lasciare per quattro giorni tante famiglie in queste condizioni? Ma è degno di una città civile?".

Ieri sera ha Hera ha contattato l’amministratrice, comunicando la riapertura dell’utenza e concedendo al condominio una dilazione di sei mesi per il pagamento degli arretrati: "Risultano fatture insolute da marzo – spiega l’azienda –. Per quanto riguarda il fondo fughe, la denuncia è stata fatta a ottobre e l’importo è modesto perché il consumo medio standard del condominio è alto rispetto a quello del periodo di fuga".