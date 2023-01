Bollette, Comune in soccorso della piscina

Il Comune salva la piscina locale dalla marea del caro bollette. A comunicarlo, con gioia, è lo stesso gestore della Nuoto 051 Asd Orazio Manai: "In un periodo molto difficile per le gestioni di impianti natatori, dovuto prima al Covid e poi al caro bollette, ci fa piacere evidenziare la sensibilità dimostrata dell’amministrazione nel supportare Nuovo Nuoto e Nuoto 051 nella gestione della piscina comunale. Tutti i gestori, pur avendo beneficiato di aiuti pubblici, hanno avanzato richieste ai comuni in quanto tali aiuti non sono sufficienti a fronteggiare l’emergenza. Per questo è stato particolarmente apprezzato lo sforzo fatto da Medicina che ha risposto positivamente, riconoscendo l’importante funzione che svolge l’attività del nuoto per la cittadinanza".

"L’impianto natatorio di Medicina – aggiunge Manai –, coperto da una struttura pressostatica, dal 2014 ha consentito, anche grazie al contributo di istruttori molto preparati, di formare al nuoto migliaia di utenti oltre che far crescere un gruppo di atleti di ottimo livello fra i quali alcuni campioni regionali. L’aiuto del Comune consentirà di rimanere aperti durante i costosi mesi invernali garantendo la continuità del servizio ai cittadini del territorio, facendo proseguire l’attività ai circa 25 lavoratori coinvolti e consentendo agli atleti di potersi allenare al meglio in vista dei prossimi appuntamento agonistici. Ringraziamo quindi il sindaco Matteo Montanari e tutti i collaboratori degli Uffici comunali che hanno portato a un esito positivo garantendo la continuità di apertura della piscina, riferimento importante anche per i cittadini dei territori limitrofi che hanno le piscine chiuse". Il Comune ha, infatti, acconsentito a revisionare il rapporto di concessione della piscina in favore della società di gestione prevedendo una maggiore durata della concessione stessa, ovvero a tre anni, e dando un contributo, una tantum, di 47mila euro.

A questo si aggiungono svariati adeguamenti previsti nel Piano Economico Finanziario di riequilibrio che vanno ad agevolare il gestore. "Le piscine sono tra gli impianti che maggiormente hanno sofferto la crisi energetica. Per questo abbiamo deliberato un contributo straordinario e continueremo anche nel 2023 a sostenere le realtà sportive medicinesi, che rivestono un grande ruolo sociale", ha dichiarato il sindaco Matteo Montanari.

Zoe Pederzini