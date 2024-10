Bollette più leggere nella palazzina Acer

E’ terminato nei giorni scorsi a Sant’Agata, l’intervento di riqualificazione energetica di Acer su un immobile dedicato all’edilizia popolare. L’edificio si trova in via Circondaria e i lavori hanno interessato i civici 3 e 4. Per l’occasione Acer ha organizzato l’inaugurazione della fine dei lavori alla presenza del sindaco di Sant’Agata Giuseppe Vicinelli e del presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi.

"L’intervento di riqualificazione energetica – si legge in una nota di Acer – è stato possibile grazie a un importante finanziamento regionale. L’investimento per il totale del programma è di circa 330.000 euro, oltre 267.000 dei quali è il solo importo dei lavori. Per l’efficientamento energetico dell’immobile è stato realizzato il cappotto sull’intero edificio e sono stati rifatti gli infissi esterni". "Con questo intervento – spiega Bertuzzi –, realizzato grazie a fondi della Regione e in collaborazione con il Comune, siamo riusciti a ottenere un deciso miglioramento dell’efficienza energetica in tutti gli alloggi. E ciò rappresenta un importante traguardo per Acer. Siamo fiduciosi che i benefici di questa iniziativa saranno immediatamente percepiti dagli assegnatari". E il presidente continua: "Gli inquilini infatti potranno constatare una significativa riduzione dei consumi energetici. E di conseguenza un notevole risparmio sulle spese domestiche già con l’arrivo della stagione invernale". Acer si occupa, tra l’altro, oltre che della gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, della manutenzione, degli interventi di recupero e della qualificazione degli immobili, compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni. I Comuni e altri enti pubblici possono avvalersi dell’attività di Acer anche attraverso la stipula di un’apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione e i proventi derivanti dall’attività. A Bertuzzi fa eco il sindaco che si dice soddisfatto e grato per l’iniziativa messa in campo dall’ente in via Circondaria.

"Questo intervento – precisa il primo cittadino –, oltre a rappresentare un grande risultato in linea con la sostenibilità ambientale ed energetica tanto auspicata e caldeggiata dal Comune di Sant’Agata, con molte iniziative già messe in atto, è un meraviglioso esempio di riqualificazione sociale delle abitazioni. Un sentito ringraziamento va ad Acer e alla sua capacità di intercettare con immediatezza e tempestività le risorse utili per il territorio". Al momento nel comune di Sant’Agata ci sono 71 case popolari.

p. l. t.