Bollettini Tari Castel San Pietro: Attenzione agli Errori Informativi

Errore informatico su alcuni bollettini Tari nel Comune di Castel San Pietro Terme. A segnalarlo è lo stesso municipio, che fa sapere di aver ricevuto diverse segnalazioni su inesattezze degli importi dell’acconto nei bollettini della tassa sui rifiuti che in questi giorni sono stati spediti ai cittadini. L’amministrazione comunale si scusa per il disguido dovuto all’errore informatico e assicura che, in caso di tardivo pagamento dovuto a questo motivo, non saranno applicati né sanzioni, né interessi e che comunque ogni eventuale errore verrà rettificato e corretto d’ufficio con la bollettazione Tari a saldo 2023, con scadenza al 2 dicembre.

Dunque, questo è l’appello, "per ogni dubbio sulla bolletta o in caso si riscontrino eventuali anomalie, si suggerisce ai cittadini di rivolgersi allo sportello Tari che si trova all’entrata del portone centrale nel palazzo comunale, in piazza XX Settembre". È possibile anche scrivere via e-mail all’indirizzo [email protected]. Altrimenti si può contattare il call center al numero 800.21.30.36 (gratuito da telefono fisso) o al numero 199.179.964 (da cellulare, ai costi previsti dal proprio operatore), per il quale è attiva la modalità di richiamata nel caso sia occupato.